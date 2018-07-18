美股盤後─亞馬遜強攻 Netflix反彈 帶動Nasdaq創新高點 道瓊收高55點

由於亞馬遜股價強勢上漲，Netflix 股價亦反彈，支撑科技股走高，並帶動 Nasdaq 指數週二創新歷史高點。道瓊則收高 55 點。Netflix 早場大跌達 14.1%，終場則收低 5.2%，大幅縮小跌幅。

亞馬遜股價上漲 1.2%，創新高點。



道瓊工業平均指數收高 55.53 點或 0.22% 至 25119.89。

Nasdaq 指數收高 49.40 點或 0.63% 至 7855.12。

S&P 500 指數收高 11.12 點或 0.40% 至 2809.55。

費城半導體指數收高 19.75 點或 1.47% 至 1358.99。

Netflix 股價大跌，該公司公布訂戶成長較預期疲弱。該大型串流公司週一說，第二季國內訂戶成長 67 萬戶，國際成長 450 萬戶。分析師預估，國內增加 123 萬戶，國際增加 511 萬戶。

美銀美林公司分析師說，Netflix 股價大跌是買進機會。在訂戶成長方面，該公司從未連二季低於預期。

其他大型科技股亦隨 Netflix 走低，但很快反彈，縮小跌幅。

亞馬遜股價上漲 1.2%，數據顯示該公司在 Prime Day 的前 12 個小時，銷售較去年同期強勁成長。

科技股是今年表現最佳類股，至週一收盤為止，上漲近 15%。幾檔科技股貢獻了今年 S&P 500 逾 80% 的漲幅。

財報季今日持續，嬌生公布獲利與營收高於預期。該公司股價上漲 3.5%。

分析師說，財報季初期表現良好，目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，逾 80% 獲利優於預期。

聯準會 (Fed) 主席鮑威爾今日在參院委員會進行聽證會，他說由於經濟成長明顯轉強，他支持進一步升息。