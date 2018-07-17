【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、5425台半、4927泰鼎

◆盤勢分析

指數還是在年線這整理，明天是台指結算，從期權的數字來看，不見得是拉高，但這部分不是重點，目前的盤局本來就是整理個股表現為主，這二日的事主國巨，下午已經出來喊話，修正到季線的位階，理應要有反彈，領跌股能止穩，個股表現就有機會正面看待，我們看法不變，繼續在年線這整理，個股為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先列入口袋名單，伺機而動。

2349 錸德整理二天，還好吧，誰說股票漲多不能整理的，漲三倍的東西，就算整理個三個月也沒什麼，但明天開始月線扣抵 6/21 的點位，左下右就上，只要他能穩住月線就有機會翻揚形成助漲的多方，反正現在我們是獲利狀況，前面那段也賺倍數，平心看待即可；3008 大立光，投信天天都在買，不用看壞；5425 台半，7/23 除息，估計除完息才會表現，趨勢對的股，也不用怎麼擔心，4927 泰鼎今日又創了短高，可以繼續觀察。

市場剛從川普的驚嚇中回過神來，震盪難免，平心看待即可，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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