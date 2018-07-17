A220系列供應鏈將重新洗牌 漢翔力拚取得新單

由於 Airbus 與 Bombardier 兩家航太大廠宣布在 CSeries 機型上合作結盟，國內最大飛機零組件廠漢翔 (2634-TW) 今 (17) 日指出，預料原 CSeries 供應鏈將重新洗牌，而漢翔將積極爭取 A220 系列的業務商機。

漢翔董事長廖榮鑫今日表示，今年在民用飛機市場最重要的影響之一，就是 Airbus 和 Bombardier 對 CSeries 機型的合作結盟，Airbus 將主導 CSeries 銷售、採購管理和客服支援， CSeries CS100 和 CS300 已正式納入 Airbus 民用客機產品線，並更名為 A220-100 和 A220-300，A220 系列。

由於 Airbus 對 CSeries 的供應商全面要求成本降低，藉此提高產品競爭力，漢翔預料將造成原 CSeries 供應鏈的重新洗牌，也會積極搶進相關大餅。

為持續推動國內航太產業發展，廖榮鑫率專業團隊參加 2018 英國法茵堡航展，安排與 50 餘家民機、軍機、發動機重要客戶和供應商洽談合作，包括 Airbus、Bombardier、GE、Lockheed Martin、MITAC 和 PFW，除了目前已擁有的 5 年 1800 億元在手訂單，力拚再為業績挹注新動能。

廖榮鑫說明，應借鏡航太先進國家的成功案例，透過政府新式高教機、下一代戰機自研自製的國防政策，以及「A-Team 4.0 聯盟」持續擴大國內航太群聚效應，漢翔目標帶動國內航太零組件業，合力成為世界級的航太供應鏈聚落。