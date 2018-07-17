Twitch創辦人：搶攻電競「線下比賽」商機，台灣有天生優勢

【撰文：唐子晴 】

電競產業的遊戲規則正在構建，「如何變現」是大家目前最關注的議題。過去遊戲公司靠賣遊戲來盈利，倘若把電競看待成另一種「Business」，那勢必得找到一個全新的「Business Model」。

遊戲和傳統體育不同，在籃球場上打球並不需要付錢，但玩家卻會為了玩遊戲而砸錢，像是購買遊戲、虛寶、角色及造型，若找得到方法將這些遊戲營收納入電競自己的口袋，則有望成為「獨有」的變現新機會。《Dota2》的賽事獎金池就是特殊的案例，獎金源自玩家購買虛擬商品的收入，使得金額堆疊極高，累積已破 1 億 3 千萬美元。

另一方面，贊助商是體育發展史上至關重要的推手，對於電競而言也不例外。過去投資電競領域的品牌，幾乎都與遊戲相關，現在卻開始看到跨領域贊助商相繼進駐的景象，但他們目前更像「實驗性投資」、進程很慢，成效好壞決定了他們是否會延續進行「長線投資」。

動視暴雪 2018 年開打的《鬥陣特攻》常規賽 OWL，是一個值得關注的全新嘗試。過去一場世界賽、區域聯賽，隊伍輸了就被淘汰，明年可能會換另外一支隊伍上陣，這讓背後的贊助商能見度沒有可持續性；而 OWL 則採取類似 NBA、MLB 的職業聯盟方式經營，有意投資電競的公司及企業家，可買下城市代表權並組隊參賽。雖然「入場加盟金」高達 2,000 萬美元，但這卻是「永久團體制」，無論如何，投資的品牌在聯盟內都有一席之地，相當於建立了一個新的長遠投資方法，可持續建立品牌價值。

這是一個付出成本很高，卻很有意義的新嘗試，雖然成功與否仍需要時間考證，但我認為台灣的電競業者應該關注這件事，關注各區域創造了哪些新模式，哪些可行、哪些不可行，原因分別又是什麼。我並不是建議要複製這些模式，而是反過來檢視自家文化，看看你們的玩家究竟要什麼、觀眾想要什麼？而去開發屬於自己國家的專屬模式。

台灣相較美國地域分散的結構，在地理上天生就有「線下聚眾」的優勢。北、中、南玩家聚在一起很容易，互通到亞洲其他國家也很方便，或許可以藉此構建一個自己特有的「線下比賽」生態圈。因為當電競被視為運動，理想目標之一，無非是希望觀眾買門票，頻繁地到現場看比賽，當電競組織有新的想法時，可以反過來向遊戲公司提出討論，但這背後還有很多環節要建構，還需要年復一年的累積。

(本篇為 Twitch 共同創辦人暨策略長 & 文化長 Kevin Lin 觀點，由《數位時代》唐子晴採訪整理。)

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來源：《數位時代》 2018 年 7 月

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