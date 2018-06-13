蘋果限制App Store開發者 使用iPhone用戶聯絡人數據

《彭博社》報導，蘋果公司 (AAPL-US) 上周修改了 App Store 規則，以限制開發者使用 iPhone 所有者的聯絡人資訊，這一舉措打擊了多年來一直採用的做法。在未經許可之下，開發者要求用戶使用他們的電話聯繫人資料，然後將其用於市場營銷，來分享或出售資訊以促進成長和賺錢。

在沒有用戶同意的情況下分享朋友的資訊，恰是 Facebook 此前陷入巨大麻煩的主因，因為 Facebook 平台的第三方開發人員向劍橋分析分享了數千萬用戶的數據。蘋果目前已宣布新的隱私更新，以提高其保護用戶數據的聲譽。然而，iPhone 製造商並沒有將最近對 App Store 規則的改變引起足夠的重視。

蘋果公司年度開發者大會在 6 月 4 日舉​​行，並發表了許多新的聲明，包括限制網頁瀏覽追蹤的新控制。但並未公開提其更新的 App Store Review Guidelines，包含禁止開發者從 iPhone 用戶收集其聯絡人資訊，並禁止與第三方共享或販售該數據庫。除非開發者再次獲得同意，任何違反規定的人都可能被禁止上架。

iPhone 聯絡人資料包含家人、朋友、同事和其他熟人的電話號碼、電子郵件地址和個人資料照片。當用戶安裝應用程式並同意後，開發者可藉此獲得數十個潛在的數據點，使得開發人員能夠使用大量資訊，超出 Apple 的控制範圍。

2008 年 App Store 發布後的數年中，不時出現聯絡人資訊濫用情況，在 2012 年時 Apple 讓用戶明確是否批准自己的聯絡人資訊、照片、位置上傳給開發者。包括 Uber 和 Facebook 在內的一些應用程式。即便如此，對於 iPhone 用戶來說仍沒有明確的相關機制。

「他們有一個巨大的生態系統通過開發者渠道和這些 app 賺錢，如果開發者沒有得到更好的限制，蘋果就是幫兇。」為智慧手機安全向政府和公司提供建議的 Appthority 總裁 Domingo Guerra 說，「有人將你的資訊寫入他們的連絡簿裡分享，你不僅沒有發言權，而且你也不知道。」。

雖然蘋果現在正在採取行動，但蘋果無法刪除並檢索到目前為止共享的數據。在向開發者授予權限之後，iPhone 用戶可以進入設置並關閉使用聯絡人權限。這會關閉數據源頭，但無法刪除已收集的資訊。

Google(GOOGL-US) 應用商店也有類似功能。並能夠幫助在頁面使用上，「如果您刪除應用權限，不會刪除該開發者已有的資訊。但可停止開發者繼續收集新的資訊。」

蘋果與 google 不同之處在於，Google 始終對於如何將人們的數據用於廣告方面保持沉默，而蘋果公司則經常談論自己不收集用戶資訊或構建資料庫。 iPhone 製造商還推出了額外的隱私控制措施，以便在今年早些時候遵守嚴格的新歐洲法律 GDPR，並與持續與想要獲取龐大用戶資訊的美國政府抗爭。