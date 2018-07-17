中租控股彰化電廠新案太陽能板 28小時內完銷創新紀錄

綠色能源、永續發展的理念正夯，同時也獲得全民熱烈響應，中租控股 (5871-TW) 今 (17) 日宣布，公司「全民電廠．太陽光電」平台上最新的彰化大城太陽能電廠案，總共 800 片太陽能板，由於預估報酬率高，28 小時認購完畢，再創新紀錄。中租將在 7 月底再推新太陽能案場，以達成共同分享的效益。

2017 年 10 月，中租控股推「全民電廠．太陽光電」線上平台，結合共享經濟與金融科技概念，將線下實體太陽能電廠，經由線上開放出資認購，截至目前為止，已累積雲林台西 001 號、台南永康 002 號、彰化大城 003 號等三電廠案，全民總共認購 1645 片太陽能板。

中租控股表示，公司具有豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，截至 2018 年 6 月底，旗下擁有 820 座電廠。

「全民電廠．太陽光電」的運作模式，是中租控股找尋合適的太陽能電廠、控管工程品質，與台電公司簽署 20 年的售電合約，合約期間由中租負責維護營運與確保發電效能，而參與出資的大眾，享有來自台電每月支付的電費報酬，再扣除屋頂租金、保險以及管理維護等相關費用，即為購買的淨收益。

「全民電廠．太陽光電」推出的案場，內部報酬率（Internal Rate of Return，IRR）預估都達 4.25%，相較銀行定存、儲蓄險等商品，深具競爭力，因此相當吸金。