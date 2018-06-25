鈺齊-KY調整股息為4.11291284元 南向擴廠有助提升獲利結構

鈺齊 - KY(9802) 今日公告因可轉換公司債及庫藏股等因素，故調整配息率，由原本每股配發新台幣 4.1 元，改為每股配發新台幣 4.11291284 元，以今日收盤價格 60.80 元計算，殖利率 6.76%，並訂 7 月 9 日為除息交易日，8 月 8 日發放。鈺齊 - KY 受到客戶指定交期、船期安排和出貨期影響，單月營收波動較大，出貨高峰期約落在每年 6-7 月和 12-1 月間。法人表示，鈺齊 - KY 單月營收波動劇烈，季度營收則較為穩定，惟受匯率影響較大，導致季度財報變動大，但目前訂單能見度達今年 9 月，中長線經營穩健。



鈺齊 - KY 近年致力於減少人力，投入智能生產，產品、產能和生產基地最適調配。由於中國招工不易，且薪資水平逐年上升，再加上柬埔寨出口歐洲具關稅優惠，法人指出，鈺齊 - KY 擴廠以柬埔寨和越南為主，柬埔寨齊鼎廠第三期和越南鈺興廠第二期預計於今年第四季完工，目前非中國區生產基地產值佔營收已逾 60%，有助於加強提升獲利結構。