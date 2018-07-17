台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月17日

內政部昨（16）日正式與經濟部信保基金簽約，由信保基金提供每戶最高 300 萬元保證融資，讓有意推動危老重建的住戶，有機會達到「零出資」，未來可加速危老建築退場。

財政部有意啟動新一波金融改革？在金管會主委顧立雄釋出金控「民民併」後，新財長蘇建榮上任後隨即拋出長期施政目標將進行公股管理，提升公股管理績效，若有兩個公股銀行合併後對其業務有良好效果且雙方合意，對「公公併」也會樂觀其成。

星宇航空寬體機採購拍板定案，將採購五架空中巴士新世代廣體客機 A350-900 及 12 架 A350-1000，名目採購金額高達 60 億美元（約新台幣 1,800 億元）。星宇航空董事長張國煒昨（16）日親赴英國簽訂購機意向書，17 架飛機預計 2024 年前完成交付，且全數將配置頭等艙。

經濟日報

危老屋重建 住戶可零出資

新財長上任 不排除公公併

星宇砸 1,800 億 買 17 架空巴

工商時報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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