【財華社-港股早評】 2018年7月17日

1.
港股信息
1.1.
港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數28383 (-156.12 / -0.55%)。
港股通持續增持股票 :
上交易日(7月16日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK)其增持股數為125610000股，增持比例為1.16%，增持後持股量升至11023267189股，佔整體發行量12.69%。第二位為 建設銀行(00939-HK)其增持股數為100916000股，增持比例為1.11%，增持後持股量升至9257492639股，佔整體發行量3.84%。第三位為 民眾金融科技(00279-HK)其增持股數為64640000股，增持比例為2.59%，增持後持股量升至2560420000股，佔整體發行量16.32%。
上交易日(7月16日)港股通增持比例最高股票首位為 五龍動力(00378-HK)其增持股數為59004000股，增持比例為23.68%，增持後持股量升至308210000股，佔整體發行量4.56%。第二位為 太古股份公司Ｂ(00087-HK)其增持股數為282500股，增持比例為14.24%，增持後持股量升至2267500股，佔整體發行量0.06%。第三位為 中國旺旺(00151-HK)其增持股數為5791000股，增持比例為13.29%，增持後持股量升至49394446股，佔整體發行量0.39%。
上交易日(7月16日)港股通減持股數最多股票首位為 中國信達(01359-HK)其減持股數為-23691000股，減持比例為-1.54%，減持後持股量降至1520957337股，佔整體發行量11.2%。第二位為 中廣核電力(01816-HK)其減持股數為-16911000股，減持比例為-0.92%，減持後持股量降至1822491000股，佔整體發行量16.31%。第三位為 紫金礦業(02899-HK)其減持股數為-15110000股，減持比例為-1.08%，減持後持股量降至1392871400股，佔整體發行量24.27%。
上交易日(7月16日)港股通減持比例最高股票首位為 浙江滬杭甬(00576-HK)其減持股數為-5872000股，減持比例為-16.11%，減持後持股量降至30598839股，佔整體發行量2.12%。第二位為 康師傅控股(00322-HK)其減持股數為-2360000股，減持比例為-10.59%，減持後持股量降至19937400股，佔整體發行量0.34%。第三位為 綠色動力環保(01330-HK)其減持股數為-530000股，減持比例為-7.95%，減持後持股量降至6145000股，佔整體發行量1.51%。
1.2.
港股沽空數據
-
上日( 7月16日 )沽空金額輕微下降至 港幣 83.03億元，(前交易日沽空金額85.68億元，同比輕微下降-3.1%)。沽空金額佔整體成交金額700.616億元的11.86%(上日佔整體成交10.15%)。
整體成交金額 輕微下降至 700.62億元(上日成交844.57億元 / 同比輕微下降 -17.05%)，沽空金額輕微下降至 83.03億元(相比上日沽空金額85.68 億元 / 輕微下降-3.1%)，非沽空金額下降至458.62億元(上日非沽空總成交金額590.18億元 / 下降 -22.3%)。
1.3.1
沽空比例分佈:
整體成交金額 輕微下降至 700.62億元(相比前交易日成交金額844.57億元 / 輕微下降 -17.05%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額 83.03 億内其中 33.98 億(前交易日藍籌股沽空金額37.7億元 / 同比輕微下降 -9.87%)，沽空金額33.98億元佔整體沽空金額83.03億中比例為 40.93 %。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 83.03 億内其中 49.06 億(前交易日非藍籌股沽空金額37.7億元 / 同比輕微上升 2.23%)，非藍籌股沽空金額49.06億元佔整體沽空金額比例為 59.08 %。
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