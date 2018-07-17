印度市場關稅過高仍為蘋果難題 股票未受太大衝擊

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 在全球增長最快的智能手機市場面臨著更多挑戰。iPhone 製造商蘋果公司近幾週在印度失去了 3 位關鍵高層人員。

據了解，離職的高管中包括全國銷售和分銷主管、商業通路和中端市場業務負責人、以及電信運營商銷售主管，使蘋果公司的印度銷售團隊正在進行重組。蘋果股價目前未受太多影響，週一 (16 日) 下跌 0.22% 來到 190.91 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

外媒指出，高層的辭職率只是蘋果在印度的一個縮影。最大問題為高額的關稅，抬高了 iPhone 等進口產品的售價，而消費者則傾向於選擇如小米公司或三星等更便宜的替代產品。對此，蘋果卻推廣前幾代的舊款 iPhone，並選擇不在印度國內生產最新型的 iPhone。

最受挑戰的是於 2017 年 12 月接任印度業務負責人的 Michel Coulomb。雖然 Coulomb 在通路主導的銷售方面擁有豐富的經驗，但他的團隊在市場上建立業務關係的速度過慢。而蘋果並不認識印度，使銷售團隊與策略沒了方向感。

此外，蘋果公司未能在印度開展業務，加劇了其在亞洲其他地區的麻煩，例如 iPhone X 在中國令人失望的表現。

據 Counterpoint Research 的數據，2017 年蘋果的印度市場份額約 2%，僅售出了 320 萬隻 iPhone。據估計，2018 年上半年，出貨了不到 100 萬隻設備。

蘋果執行長 Tim Cook 曾表示印度可成為下一個中國，也是蘋果目前的第 2 大市場。雖然 iPhone 的價格讓大多數人無法接受，但 Cook 預測年輕、有抱負的印度人在經濟起飛的同時，會尋求手機的升級。