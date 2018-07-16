歐股盤前─市場關注「雙普會」 歐洲Stoxx 50期指下跌0.12%

美中貿易戰後續發展不明，市場將焦點轉移至企業財報表現，以及「雙普會」；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.12%。

台北時間週一下午 2 點 30 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.15 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.24%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.02%。

貿易戰利空逐漸鈍化，上週五美股收高，道瓊指數收漲 94.52 點 (0.38%)，至 25019.41 點；那斯達克指數收漲 2.06 點 (0.03%)，至 7825.98 點；標普 500 指數收漲 3.02 點 (0.11%)，至 2801.31 點。

在「雙普會」正式登場前，美國司法部於 7 月 13 日，以干預 2016 年總統大選為由，起訴了 12 名俄羅斯情報官員。

民主、共和兩黨，皆有議員呼籲，美國總統川普應取消與俄羅斯總統普丁的峰會。

不過，白宮方面回應，峰會將如期舉行。

川普曾透露，他將與普丁討論中東、烏克蘭，以及俄羅斯干預 2016 年總統大選等議題。

企業消息方面，奧地利電信 (Telekom Austria)、法國遊戲業者 Ubisoft，週一都將公布財報。

經濟數據方面，中國今公布第 2 季國內生產毛額 (GDP)，年增 6.7%，略低於首季的 6.8%；此外，歐元區將於倫敦時間週一上午 9 點，公布貿易數據。