【華冠投顧】半年均線反壓重、加權將走區間盤

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2049 上銀：上銀為指標股，跌深之後必有買盤進場

只是目前季線下彎，若量能不夠，續航力就會減弱

後續要觀察均線是半年線，留意斜率變化即可



2371 大同：繼上周分析過，股價果然續強了一段時間

今天股價較為震盪，多空上下影線之間，是為高檔換手

後續是否再創新高，就看多方買盤是否有力推了



2456 奇力新：股價經理之後，兩次回測月線之下

代表這檔股票的籌碼較為凌亂，股價不易表現

若此波無法帶量站回，須留意後續回測的風險



2345 智邦：智邦近期股價表現強勢，不過半年線下彎

股價表現上容易受到套牢壓力所限制，後續將沿年線整理

下半年 5G 題材仍在，第四季比較有機會表現

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6283 淳安：股價短線反應之後，今天帶量收十字線

由於股價已創歷史新高，高檔震盪換手之後，

後續仍有機會表現向上，留意 "均量" 的變化即可



# 台股盤勢分析：

大盤今天開在半年線附近，多方依舊保守

主要的原因是半年線下彎，形成蓋頭反壓

等到八月中旬之後，半年線扣抵值

正式進入低檔區，指數才有機會表現。

現在開始，指數將進入橫向區間整理

區間的上下緣之間，就是年線和半年線之間



今天強勢的族群，多數都在生技、MOSFET

生技類股因生技月利多推升，後續觀察量能

有無跟上即可。如果沒有跟上，那麼利多之後

股價將重回基本面。若個股的營收表現不錯

後續仍有創高的機會。如果沒有，就會進入修正。



MOSFET 近期因為整理之後，多數股價重回月線

由於多數個股的月線扣抵值仍低

只要盤勢沒有太差，個股就有機會表現

後續成長空間，會因籌碼是否集中而定

籌碼愈集中，則個股表現空間愈大。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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