【華冠投顧】半年均線反壓重、加權將走區間盤

一分鐘盤勢掃描：
# 熱門股追蹤
2049 上銀：上銀為指標股，跌深之後必有買盤進場
只是目前季線下彎，若量能不夠，續航力就會減弱
後續要觀察均線是半年線，留意斜率變化即可
2371 大同：繼上周分析過，股價果然續強了一段時間
今天股價較為震盪，多空上下影線之間，是為高檔換手
後續是否再創新高，就看多方買盤是否有力推了
2456 奇力新：股價經理之後，兩次回測月線之下
代表這檔股票的籌碼較為凌亂，股價不易表現
若此波無法帶量站回，須留意後續回測的風險
2345 智邦：智邦近期股價表現強勢，不過半年線下彎
股價表現上容易受到套牢壓力所限制，後續將沿年線整理
下半年 5G 題材仍在，第四季比較有機會表現
-
6283 淳安：股價短線反應之後，今天帶量收十字線
由於股價已創歷史新高，高檔震盪換手之後，
後續仍有機會表現向上，留意 "均量" 的變化即可
# 台股盤勢分析：
大盤今天開在半年線附近，多方依舊保守
主要的原因是半年線下彎，形成蓋頭反壓
等到八月中旬之後，半年線扣抵值
正式進入低檔區，指數才有機會表現。
現在開始，指數將進入橫向區間整理
區間的上下緣之間，就是年線和半年線之間
今天強勢的族群，多數都在生技、MOSFET
生技類股因生技月利多推升，後續觀察量能
有無跟上即可。如果沒有跟上，那麼利多之後
股價將重回基本面。若個股的營收表現不錯
後續仍有創高的機會。如果沒有，就會進入修正。
MOSFET 近期因為整理之後，多數股價重回月線
由於多數個股的月線扣抵值仍低
只要盤勢沒有太差，個股就有機會表現
後續成長空間，會因籌碼是否集中而定
籌碼愈集中，則個股表現空間愈大。
※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。
華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估