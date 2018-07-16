中美科技巨頭的下一戰場——醫藥

無論發達與否，醫療問題是所有國家都需要面對的棘手問題。

醫院及醫藥公司的營運需要，決定了醫療不完全是一種簡單的福利，其經濟屬性無法被忽略。目前製藥巨頭仍然是最重要的「救死扶傷」研發力量，但越來越多的科技巨頭已經開始介入到醫療行業中，嘗試從龐大的醫藥市場中分一杯羹。

中美科技巨頭是目前最為積極的醫藥行業新玩家。去年，美國醫藥消費市場規模超過 4600 億美元。中國作為全球第二大藥品市場，2013-2017 年間的複合年均增長率也高達 9.4%，IHS Markit 製藥分析師還預計，中國的藥品需求將超過美國。

科技巨頭受到龐大利益的吸引，參與到醫療行業中，好處在於，更多的資金和更龐大的背景支持，有望推進耗資龐大的醫藥研發工作；而從另一方面來看，一些科技巨頭更擅長的，更上層的技術進步，是醫療技術發展的重要先決條件。

科技巨頭對醫療行業的介入已經越來越明顯。一方面，部分巨頭在威脅着傳統零售藥店的市場，亞馬遜收購了美國線上零售藥店 Pillpack，中國方面，阿里健康已經開始在線上銷售非處方藥（處方藥目前仍不能線上銷售）；另一方面，部分巨頭開始將自身擅長的技術利用到醫療領域，騰訊的醫學解決方案平台正在結合 AI 技術，發力部分癌症的早期排查。

顯微鏡發明後細胞才被發現，DNA 測序技術一代又一代演替，才能讓科研甚至親子鑑定更容易進行。一些更上層的技術取得進展，也能給下游的醫療研究、診斷治療帶來翻天覆地的變革。

人工智慧（AI）有可能會是這種關鍵的上層技術，而這正是科技巨頭比製藥公司更擅長的。AI 在醫療診斷中的應用潛力越來越明顯。對於預防性的診斷，AI 技術在早期乳腺癌、兒童肥胖等領域的精度都能高達 90%，省下了大量人工費用。

AI 的數據搜集能力亦可以應用於醫治。美國監管機構去年 11 月通過了全球首例智能藥物。該藥物嵌入了傳感器，在進入胃部接觸胃液後，將向病人的可穿戴設備傳送數據，患者和醫生由此可以通過 APP 檢測藥物的攝入程度。

世衛組織的數據顯示，全球有超過 3.5 億人罹患抑鬱症。AI 還可支持精神疾病的治療，通過手機上的 APP，AI 有望提供情感方面以及病理方面的支持。

而 AI 這一上層技術，這正是科技巨頭比製藥公司更擅長的領域。騰訊覓影正在通過 AI 技術，來開拓食管癌、肺癌、乳腺癌等癌症的早期排查。