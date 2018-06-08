〈台新金股東會〉小股東質疑計票不夠公開 仍順利通過配發股利

台新金 (2887-TW) 今 (8) 日舉行股東會，由於今年董事改選有與寶佳集團的大戰，雙方全力動員，股東也大爆滿，逾百名股東站著開會，出席率高達 93.27%，光是座位不夠、承認事項投票就有小股東鬧場，甚至質疑計票不夠公開，但在台新金排解後，順利投票承認去年財報與盈餘分派案，股東會通過配發現金股利 0.54 元、股票股利 0.44 元，合計配發 0.98 元股利。

台新金今天董事改選，由於台新金力拚 7 席全拿，但寶佳集團也拚「搶一」，雙方全力動員，股東出席踴躍，出席率高達 93.27%，致使現場座無虛席、座位不夠，就有小股東表示「股東是老闆也還要罰站」。

台新金董事長吳東亮致詞時表示，去年國內外經持續好轉，在股東及全體董事、員工努力下，核心業務都有穩健成長，並持續擴展證券版圖，去年 8 月與大眾證合併，而海外布局、金融科技創新及公司治理精進亦都有具體成效，海外布局除香港、新加坡、東京及布里斯本分行之外，目前也正向越南當地申請隆安分行，要提供客戶優質跨國金融服務。

但在投票承認事項財報及盈餘分派案表決時，監票員一排人擋住，遭股東質疑計票不夠公開，台新金總經理林維俊回應，「全程都有錄影依公司法辦理，請不要鬧場干擾計票。」並要求監票人員站開，攝影機對著計票處，股東才未再質疑，順利完成投票。

台新金股東會通過去年稅後純益為 131 億元，年增 14.6%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.15 元，普通股股東權益報酬率 (ROE) 為 9.61%，普通股每股淨值為 12.32 元。並通過配發現金股利 0.54 元、股票股利 0.44 元，合計配發 0.98 元股利。