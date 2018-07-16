華為進入三星後院：韓國主要運營商有意採購華為設備

北京時間7月16日上午消息，雖然三星電子已經成了韓國科技的代名詞，但在5G無線技術的爭奪戰中，它卻可能在自己的後院面臨華為的挑戰。

據彭博社報道，韓國三大全國性移動運營商準備採購華為的電信設備，而初始合同價值可能達到10萬億韓元(90億美元)。

由於韓國希望成為率先部署5G網絡的國家，所以世界各地的供應商都希望在該國銷售交換機、基站和其他設備。雖然三星以智能手機和存儲芯片著稱，但如果其網絡設備被排除在本土最先進的無線網絡之外，便有可能對該公司不利。

華為已經成為最大的網絡設備製造商，目前還在深耕5G領域，大舉投資研發，併且已經成為擁有專利數量最多的公司之一。“華為非常激進，而且比其他公司更早開始開發。”SK電訊執行副總裁Park Jin-hyo說，“我們的立場很開放，不會對任何企業有偏見。”

Park Jin-hyo表示，這家韓國最大運營商會綜合考慮科技和成本等其他因素。但他也補充道，如果無法達到國際安全標準，他們也不會考慮使用華為的設備。

SK電訊以及KT和LG Uplus已經擁有超過5600萬訂戶，超過該國5100萬的人口總數。在他們上月決定支付3.6萬億韓元購買5G頻譜後，成本便成為採購設備時重要的考慮因素。

LG Uplus表示有意選擇華為，Sk電訊和KT則在考慮華為以及三星、諾基亞和愛立信。韓國科技部長本週計劃與這三大運營商會面，探討5G推出的路線圖——華為幾乎肯定會出席此次會議。

5G技術的吸引力源於數據傳輸速度，不僅有利於無人駕駛汽車的發展，還可以在很短的時間内下載完整電影。

雖然三星在全球移動網絡設備市場的份額一直都不算大，但卻始終能夠獲得本土運營商的支持。“華為的吸引力在於價格競爭力。”韓國投資公司Ebest分析師Kim Hyun-yong說，“該公司在5G設備開發領域擁有優勢，足以立刻成功。”

華為尚未對此置評。三星拒絕發表評論。

除了在網絡設備市場取得成功外，華為還在大舉進軍消費設備領域。該公司目前是僅次於三星和蘋果的全球第三大智能手機廠商。雖然三星仍然佔據領先地位，但與華為的差距正在縮小。根據TrendForce的數據，去年三星市場份額為21.9%，華為大約為10.8%。

5G對三星非常重要，該公司正在通過發展韓國和日本等早期推廣5G服務的國家來提升該公司在網絡設備市場的地位。

隨著中國競爭對手在電視機和存儲芯片領域奮起直追，三星的零部件業務已經面臨挑戰。該公司目前在這兩個領域位居全球首位。

“在一個有望成為全球率先部署5G網絡的國家里供應5G設備，具有很大的象徵意義。”首爾慶熙大學無線通訊教授Hong Een-kee說，“華為在全球都很有競爭力，因為它在本土地位已經穩固。假如一家韓國公司試圖增加市場份額的時候，卻在本土喪失份額，那會意味著什麽?”

來源：新浪科技

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