滬深兩市探底回升滬指跌0.47% 5G板塊持續走強

週一(7月16日)早盤，滬深兩市股指集體小幅低開，滬指低開後順勢向下震蕩調整後逐步反彈走高，創業板指走勢相對較強。臨近午盤，三大股指集體拉升，深成指和創業板指翻紅，滬指微跌。截止午間收盤，上證綜指跌0.47%，報2817.76;深證成指上漲0.03%，報9392.89;創業板指上漲0.09%，報1619.98。

盤面上，中興通訊公告確認美國商務部解除對公司的禁令，中興通訊A股高開高走，5G板塊開盤再度活躍領漲，芯片、國產軟件、軍工等題材板塊表現較好居板塊漲幅榜前列;汽車、海南、種植業、銀行、稀土永磁等板塊跌幅居前。

截止11:30分，今日半日滬股通淨流入0.26億，深股通淨流入5.83億。

巨豐投顧認為，指數短期企穩下迎來小幅反彈，但沒有成交量的配合，主力資金也是短線戰術，市場趨勢性行情難以維繼。在此之下，市場雖然出現些許向好迹象，但反腐需求猶存，預計指數還有進一步回探的過程。因此，繼續建議謹慎樂觀下保持好倉位，同時繼續對個股進行博弈，尤其是超跌+中報增長的主線還會持續發酵，可繼續跟蹤和關註。建議短期保持謹慎下，繼續對個股樂觀，超跌反彈、中報業績預增股、成長股等都是主要標的。

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