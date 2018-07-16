力山健身器材成長動能強 H2衝出貨 股價除息後大漲逾兩成

力山 (1515) 健身器材市場佈局有成，新客戶進場，8 月起出貨量放大，下半年看旺，上週四 (12 日) 除息 1.2 元後迅速填息並連續大漲，短線漲幅高達逾 22%。力山 6 月合併營收為 3.63 億元，月增率 13.8%，年增率 11.7%，為第二季高峰，單季合併營收推升至 10.33 億元，較上季成長 1.78%，年增 4.88%，累計上半年 20.48 億元，年增 9.5%。



該公司目前主要業績來源為木工機與健身器材，前者佔比逾五成，業績穩定，後者佔比則超過四成，為近年業績成長主力，客戶包括美系一線健身品牌 Life、Precor、新加坡商 True 以及美國智慧健身單車品牌 Peloton，供貨電動跑步機、飛輪、樓梯機以及橢圓機等。



據指出，力山電動跑步機新單的示範線已經建置完成，預計 8 月起放量出貨，加上木工機進入傳統旺季，下半年業績可望大幅成長。去年下半年，力山因健身器材業務帶動，單季合併營收躍升到逾 17 億元，連續兩個月刷新歷史紀錄，全年健身器材業務大增 1.38 倍。



公司指出，今年健身器材成長動能仍然強勁，下半年進入主要貢獻期。法人評估今年力山營收將衝 70 億元，換算下半年營收上探 50 億元，較上半年成長逾倍，加上首季超過 2700 萬元的匯兌損失第二季將回沖，有利於半年報表現，成為三大法人鎖定買進標的之一。