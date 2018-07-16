〈富士康印度建新廠〉傳鴻海董座郭台銘將現身簽約 擴張市場版圖

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康佈局印度，擬於馬哈拉什特拉省興建的手機工廠延宕 3 年，根據外媒最新報導，董事長郭台銘 8 月可能現身印度簽約，隨後新廠就可望開始動工。外界推估，富士康赴印度設廠與簽約，目的也是要協助蘋果產品進軍印度，再添柴火。

印度媒體今 (16) 日報導，鴻海將與印度馬哈拉什特拉省 (Maharashtra) 政府簽訂設立製造中心。

據了解，鴻海旗下富士康 7/14 會面馬哈拉什特拉省政府官員，並與省長法德納威斯 (Devendra Fadnavis) 會面。

外媒報導指出，富士康曾經要求將工廠興建在港務局的經濟特區裡面，並拍賣下 45 英畝土地，但還需要 200 英畝土地，後來由政府部門主動提供富士康足夠土地。

富士康 2015 年宣佈曾經在印度該省投資 50 億美元 (約新台幣 1528 億元)，擬興建手機及零組件工廠，期待 2020 年投產，並增加 5 萬個就業機會。

然而，隨著富士康在印度其他廠房陸續興建，但是馬哈拉什特拉的工廠卻遲遲沒有下文。不過，這次可能會有不同的進展，該省官員指出，如果一切按照計劃執行，8 月有望舉行動工儀式，知情人士指出，郭台銘計劃 8 月前往印度，可能屆時就會正式簽月。

外界推估，蘋果致力拓展印度市場，除鴻海目前已經規劃的進度外，該廠將為蘋果新機效力，再為蘋果銷售增添動能。