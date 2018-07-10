有別避險基金喊進A股 摩根士丹利看壞 明年不太可能復甦

儘管中美貿易戰仍在進行中，有避險基金經理人看好中國股市未來三年可望大漲 20%。

外電報導，新加坡畢盛資產管理創辦人兼投資總監王國輝更表示，若雙方貿易與科技緊張局勢緩和，收益可能高達 50％。他強調，一切得取決於談判結果，但強調中期市場可能會出現波動。

王國輝表示，中國的科技實力是自己看好的主要原因，卻也是助長中美緊張局勢的一大因素。A 股在上個月正式跌入熊市，如今投資人開始積極尋找便宜的好標的，王國輝看好中國網路安全、大數據和半導體產業。他表示，中美之間最大的爭端會出現在科技而非貿易，例如中國製造 2025 該計劃帶動機器人技術、新能源汽車、晶片和軟體等尖端行業的發展。

該公司目前資產管理規模為 30 億美元，旗下管理的中國 A 股基金在 2018 年前五個月上漲 2.6％，同期滬深 300 指數下跌 5.7％，上證指數下跌 6.4％。數據商 Eurekahedge Pte 表示，這隻長期基金在過去五年中的年化回報率為 13.4％，在中國股票避險基金投資中排名第三。

同樣看好 A 股的，還包括深圳一家資產管理公司排排網，上周最新報告指出，在市場大跌創造買入機會之後，目前中國避險基金已有更強烈意願購買股票。

高盛經濟學家 Kinger Lau 表示，中國股市目前還需要時間恢復信心，但看好強勁基本面將帶來支撐，特別是在當前估值特別低的情況下，接下來會有機會證明這些企業體質並無問題。

高盛策略師表示，受惠於能源和材料企業反彈，這兩大行業更佔了滬深 300 指數的十分之一，預計中國將在今年亞太（日本除外）指數中實現最佳獲利成長。彭博指數顯示，6 月份的平均價格仍高於去年同期的 7.2％。

但並非所也機構都看好中國收益率和 A 股後市，摩根士丹利上個月調降今年滬深 300 指數獲利成長率由原先的 12% 降至 9%。更預計 A 股將深陷熊市，明年也不太可能復甦。

盛寶資本市場市場策略師 Eleanor Creagh 認為，當前股價遠低於其內在價值，看好消費和科技等行業都有機會，但強調此時投資人必須保持謹慎。

不管分析師看好或看壞，目前中國監管機關已展開一連串動作，希望維持 A 股穩定，證監會主席劉士余前兩天分別召開上市公司負責人座談會，一是聽取對當前經濟金融形勢的看法；二是聽取對維護資本市場穩定、促進資本市場與上市公司健康發展的建議；三是聽取對證監會工作的意見。