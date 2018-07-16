中國基建港口(01719-HK)成合營從事碼頭管理及營運

中國基建港口(01719-HK)公布，7月15日，該公司之全資附屬公司武漢中基通用港口發展與武漢新港建設投資開發集團及武漢港航發展集團，連同武漢中基通用港口發展及武漢新港開發訂立合營協議，據此，合營夥伴已有條件地同意中國成立一間合營企業有限公司。

據合營協議之條款，合營公司之註冊資本應為1000萬(人民幣.下同)。武漢中基通用港口發展、武漢港航發展集團及武漢新港開發之投資總額分別為490萬、350萬、元及160萬，分別相當於合營公司之股權49%、35%及16%。此外，根據合營協議之條款，武漢中基通用港口發展有權委任合營公司總經理及董事會大部分成員(五名中三名成員)。因此，就國際財務報告準則而言，該集團預期可取得合營公司之控制權，而其業績、資產及負債將會合併至該集團之綜合財務報表。

合營公司將主要從事碼頭管理及營運，包括市場開發、價格磋商、調度指揮及結算管理、內外貿貨物之集裝箱裝卸服務、集裝箱之管理及堆存，及散件雜貨物的裝卸服務及與碼頭相關之物流服務。

陽邏港區一期目前由武漢中基通用港口發展及該公司持有85%股權之附屬公司武漢國際集裝箱營運及管理，而陽邏港區二期及三期(均為鄰近一期)由其他合營夥伴獨立營運及管理。根據合營協議之條款，預期合營公司將與中國武漢陽邏港區之各相關營運商訂立管理協議，以對陽邏港區一期、二期及三期作統一營運管理。

陽邏港區上述全部三期之管理營運所得收入將會記入合營公司之賬目且隨後將於該集團的綜合財務報表內反映。此外，由於預期將降低惡性競爭且提升陽邏港區碼頭之營運管理效率，故陽邏港區一期產生之利潤預期將會增加。從而，該公司預期於合營公司全面營運後，該集團之收入應會大幅增加及盈利能力應會提高。

於過去數年，鄰近競爭港口持續實行削價策略，該集團之收入和利潤曾一直受其影響。於統一營運及管理後，合營公司將能獨立釐定於陽邏港區所提供服務之市場價格，從而預期將提升陽邏港區整體收入，以及該集團收入和利潤。

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