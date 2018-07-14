延續情緣！ 美的(000333-CN)斥21億買入1億股小米(01810-HK)

週五收市後獲納入富時指數係列的小米集團(01810-HK)，受惠被動式資金基金買盤追貨，大升11.4%，昨收報21.45元創新高，全日成交額達76.2億元，登上最活躍港股榜首。

在深交所上市的美的集團(000333-CN)，週五晚於投資者互動中披露，集團持有約1億股小米，按小米收市價計算，持股市值達21.45億元。

據小米招股書披露的公司上市前投資者名單中，併未出現美的集團，美的亦非基礎投資者，估計美的是在小米國際配售時申購，又或上市後在二手市場買貨。

2014年小米曾入股美的少量股權。

小米與美的的合作是於2014年開始。從《每日經濟新聞》報道文章中的資料題示，

2014年12月15日，美的公佈與小米合作的消息。美的決定向小米科技發行5500萬股股份，募集資金12.66億元，發行完成後，小米科技將成為美的集團的股東。

美的集團在當時的公告中表示，美的與小米旗下小米科技有限責任公司(以下簡稱小米科技)已經簽署戰略合作協議，雙方合作是基於雙方企業戰略、經營策略、行業地位、公司治理、企業文化和價值觀的高度認同。

根據協議，小米與美的將在智能家居及其生態鏈、移動互聯網業務領域進行多種模式合作，建立雙方高層的密切溝通機製，併對接雙方在智能家居、電商和戰略投資等領域的合作團隊，積極探索多種合作模式，支持雙方相關業務的發展，此外小米還可以提名一名其核心高管為美的董事。

步入2015年，小米與美的的感情持續升溫。2015年4月，小米與美的的合作就有了實質性的發展，當月小米與美的共同發佈可連接小米手環使用的i青春智能空調；2015年6月，隨著美的向小米科技定增項目的完成，美的集團當時稱，後期美的與小米在各領域合作及美的智慧家居平台的構建及佈局值得期待。

在2015年美的集團年中總結會議上，受美的集團董事長兼總裁方洪波邀請，雷軍甚至冒雨到美的集團分享互聯網思維和創業體會；美的集團第三季度財報出爐之時，雷軍也在微博轉發點讚。

據了解，為了深入學習小米的互聯網思維，美的集團還曾一度派高管到小米公司交流學習。《每日經濟新聞》記者註意到，美的集團的官方微博，2016年還曾為小米盒子、小米與大疆的合作「站台」。但2017年1月之後也再無有關小米的信息更新。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)