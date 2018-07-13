卡森國際(00496-HK)與中國電建訂立戰略合作協議

卡森國際(00496-HK)公佈，於2018年7月12日，浙江卡森實業集團有限公司(浙江卡森，該公司全資附屬公司)與中國電建(601669-CN)訂立戰略合作協議，以建立訂約方的戰略合作關係。

根據戰略合作協議，訂約方已同意(其中包括)以下事項：(1) 浙江卡森將利用其在海外工業領域、能源領域、重工業及基礎設施方面的投資優勢，而中國電建將利用其在規劃、設計、建設、營運及管理方面的市場優勢，深化彼等於潛在基礎設施項目方面的國際業務合作;

(2) 中國電建將運用其豐富的海外經驗及網絡為浙江卡森優先提供有關海外項目機遇的資料，使浙江卡森能夠按其認為合適的方式投資。中國電建將為 EPC(設計採購施工)之總承包商，併在相關法律法規的規限下負責有關項目產生的所有建設及融資工作;

(3) 訂約雙方將保持密切溝通，以在亞洲地區(作為彼等主要合作區域)選擇適合共同開發的項目;

(4) 浙江卡森將優先考慮中國電建作為其自有或通過招標獲得的項目的總承包商，惟須符合項目所在國家的相關規定;

(5) 中國電建將為浙江卡森在訂約方主要合作區域的項目提供規劃、設計、建設、融資及營運服務。

公告指，浙江卡森與中國電建戰略合作協議的簽訂，將利於訂約雙方在柬埔寨基礎設施建設領域充分發揮各自的優勢及核心競爭力，實現互惠互利的雙赢局面，其符合中國的「一帶一路」倡議及「走出去」戰略。戰略合作協議使訂約雙方可充分利用各自的長處及優勢相輔相成共同投資及開發項目。浙江卡森與中國電建亦積極開拓於亞洲市場的潛在項目，從而利於浙江卡森開發電力項目等新業務，併進一步提升集團的收入來源及擴大股東回報。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)