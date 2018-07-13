中國國航(00753-HK)6月客運運力投入同比上升14.0%

中國國航(00753-HK)公佈，2018年6月，集團合併旅客週轉量(按收入客公里計)同比、環比均表現上升。客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升14.0%，旅客週轉量同比上升13.3%。其中，國内客運運力投入同比上升14.7%，旅客週轉量同比上升11.8%；國際客運運力投入同比上升13.3%，旅客週轉量同比上升15.4%；地區運力投入同比上升11.2%，旅客週轉量同比上升16.3%。平均客座率為80.1%，同比下降0.5個百分點，其中，國内航線下降2.1個百分點，國際、地區航線分别上升1.4個百分點和3.5個百分點。

2018年6月1日起，新開北京-河内航線(每週三班)。6月2日起，復航杭州-芽莊航線(每週三班)。6月3日起，新開成都-和田航線(每週三班)。6月6日起，復航北京-平壤航線(每週三班)。

貨運方面，2018年6月貨郵週轉量(按收入貨運噸公里計)、貨郵運輸量同比表現上升，環比有所下降。貨運運力投入(以可用貨運噸公里計)同比上升10.8%，貨郵週轉量同比上升4.0%，運輸量同比上升5.9%；貨運載運率為59.0%，同比下降3.8個百分點。

2018年6月，集團共引進3架客機，分别為兩架B737-800飛機和一架B737-700飛機。退出一架B777-200飛機和一架A320飛機。截至2018年6月底，集團合計運營662架飛機，其中自有飛機283架，融資租賃178架，經營租賃201架。

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