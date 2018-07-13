中遠海運國際(00517-HK)向深圳中遠保險經紀增資合計2200萬元

中遠海運國際(00517-HK)公佈，於2018年7月13日，深圳遠洋運輸、香港中遠海運保險顧問(公司的全資附屬公司)及上海遠通(公司的全資附屬公司)訂立增資協議，據此，深圳遠洋運輸、香港中遠海運保險顧問及上海遠通同意按彼等各自於深圳中遠保險經紀的股權比例，向深圳中遠保險經紀注入總額人民幣4000萬元(相當於約4720萬港元)。

根據增資協議，深圳遠洋運輸將注入人民幣1800萬元(相當於約2124萬港元)，佔增資金額的45%，而香港中遠海運保險顧問及上海遠通將分别注入人民幣960萬元(相當於約1132.8萬港元)及人民幣1240萬元(相當於約1463.2萬港元)，分别佔增資金額的24%及31%。增資完成後，深圳中遠保險經紀的註冊資本將由人民幣1000萬元(相當於約1180萬港元)增加至人民幣5000萬元(相當於約5900萬港元)。

深圳中遠保險經紀是一家於中國成立的中外合資企業及公司非全資附屬公司，其主要業務為提供保險顧問專業服務。

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