〈高通攻筆電商機〉力拱將市場做大 台筆電產業可望受惠

高通力推採用 ARM 處理器的 Windows 10 筆電，儘管市場規模仍未可知，不過隨著高通力拱，並與品牌廠合作，包含華碩 (2357-TW)、聯想等都是合作夥伴，在市場規模成長帶動下，台系代工廠皆可望同步受惠。

微軟與高通去年底共同發表首批採用 ARM 處理器的 Windows 10 筆電，搭載高通的 Snapdragon 835 處理器，內建 4G LTE，電池續航力長達 20 小時，由華碩的 ASUS NovaGo 與 HP 的 Envy x2can 兩款裝置擔任先發部隊，搶先面市。

高通點名華碩及聯想等 OEM 廠商一起前進筆電新市場，除華碩外，聯想及惠普等也同步參與，可預期隨著市場規模成長，筆電代工包含仁寶、英業達、緯創、廣達及和碩，都可望雨露均霑。

手機晶片以高通獨佔鰲頭，不過面對一年出貨量高達 1.6 億台以上筆電商機，還有產品高單價的誘因，讓高通積極利用現有手機晶片高市占優勢，尋找筆電市廠商機，推出具備常時連網筆電，讓筆電跟手機一樣能夠隨時啟動、隨時使用，並期待這樣的新概念，能夠讓高通順利搶進筆電市場。

即便如此，高通推出的新概念筆電，仍面對市場不少雜音，包括是否能打進長期英特爾耕耘的筆電市場，及改變消費者長久以來的使用習慣，都是一大考驗。

根據 IDC 及 Gartner 的最新報告都指出，2018 年第 2 季的筆電出貨量呈現正成長，而這是睽違六年以來單季最大的正成長，其中電競需求及 Windows 10 持續更新，讓市場出現成長。