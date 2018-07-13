統一超本業、轉投資雙箭齊發 創造新業績動能

超商龍頭統一超 (2912-TW) 進入傳統旺季後，面對競爭的市場和高比較基期仍不鬆懈，創便利商店先例開賣生啤酒，除了迎合夏季飲品高度需求，也藉此與其他超商作出差異化，同時，轉投資金雞母康是美面對電商搶食藥妝市場下，則是首創彩妝師天團，並在暑期將展開全台彩妝體驗巡演，藉此將過去純產品銷售進一步提升為體驗型的銷售。

根據 7-ELEVEN 內部銷售觀察，夏季是啤酒的銷售旺季，尤其最炎熱的 6-9 月業績較冬季多出 8 成，而假日銷量可較平日倍數以上成長。

統一超指出，7-ELEVEN 將於台北統佳門市推出日本頂級生啤酒「The PREMIUM MALT’S 三得利」，此統佳門市同時也是 BEING fit 運動複合店，除了引進新來客，還可藉此帶動店內其他下酒相關鮮食銷售，更希望在超商業中不斷創造差異性和話題。

另一方面，統一集團美麗事業如火如荼布局中，統一超說明，統一美麗事業董事長高秀玲親自規劃並全程參與康是美打造的第一個彩妝師天團「SHINE」活動，集團也運用行銷資源，全力支持康是美推動彩妝經營。

康是美今年首創從 400 家門市近千位美麗諮詢師當中，選出 5 位具有高超彩妝技術的美麗諮詢師組成「SHINE」，在暑期中展開全台彩妝體驗巡演，目標藉此讓消費者更加認識康是美，並產生在實體店購買商品的黏著度。

在 7-ELEVEN 全台總店數突破 5000 家後，全台超商高度密集，統一超積極在既有店創造新成長動能，再加上旗下其他事業體穩健成長，今年上半年合併營收已衝破千億元關卡達 1201.77 億元，年增幅高達 11.09%。