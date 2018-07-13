「英國這麼退歐就不會有英美自貿協定」 川普在英國又放了狠話

台北時間 7 月 13 日，正在對英國進行首次訪問的川普公開發表言論稱，英國首相特雷莎 · 梅的退歐計劃，將對英美兩國之間的貿易產生嚴重的負面影響。

川普在接受英國太陽報訪問時表示，如果英國實現「軟退歐」，這將抹殺美英之間的任何貿易協議，因為這意味著美國將與歐盟打交道，而不再是與英國合作。川普還宣稱在退歐問題上，自己曾向特雷莎 · 梅提出過建議，然而對方卻並沒有採納，甚至反其道而行。

此外，川普還對原英國外交大臣 Boris Johnson 讚賞有加，希望其能重新加入保守黨政府，因為對英國而言，Johnson 將會「成為一位偉大的首相」。

本周一，英國首相特雷莎 · 梅發表講話稱，英國議會要為「無協議」脫歐以及其他各種結果做好準備。此前 24 小時內，因政見不合，原英國退歐事務大臣 David Davis、外交大臣 Boris Johnson 等三位負責脫歐事務的重要官員紛紛辭職。

Davis 表示，希望用自己的辭職為英國政府帶來壓力，使其不要再在談判中向歐盟作出更多讓步。

而 Johnson 則在辭職信中寫道，英國退歐的夢想正在破滅，因為英國政府耽誤了做出「關鍵決定」的時間，致使英國走向「半脫歐」，步入「殖民地狀態」。

昨日，英國政府還發布名為《英國與歐盟未來的關係》的退歐白皮書。

這份長達 120 頁的白皮書稱，英國希望與歐盟保持無摩擦的商品貿易，但在服務貿易方面，英國將尋求「自由規劃自己的道路」，與歐盟維持較現狀「更為寬鬆的關係」。這意味著，脫歐後包括金融在內的英國服務業將無法輕易進入歐盟市場，而服務業占英國經濟的比重高達 80%。

《華爾街日報》指出，摩根大通、花旗集團和高盛等在英國有大型分支的美國銀行業巨頭，將是英國脫歐最大的輸家之一。因為白皮書顯示，借貸機構不會在退歐後享受特殊待遇，等效協議只適用於有限範圍的金融業活動，跟退歐之前的現狀相差甚遠。