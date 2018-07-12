8新股今掛牌遇冷鋒 3股認購不足 5股下限定價

港股有 8 隻新股今 (12) 日掛牌上市，但認購熱情不再，3 隻主板上市新股公開認購不足額，尤其是獲百度加持的大陸互聯網公司齊屹科技 (1739-HK)，只獲 14% 認購，雖然全部 6 隻主板新股暗盤價均穩守招股價，但有 5 家上市價以招股價下限定價。

8 隻新股之中，弘陽地產 (1996-HK)、齊屹科技及指尖悅動(6860-HK) 公開發售方面均出現認購不足之情況，分別僅得 18%、13.8% 及 76% 認購額。

有大陸互聯網巨頭百度為第二大股東加持的齊屹科技，原定 7 月 5 日上市，但因市況欠佳，上市日順延了 1 星期。齊屹原本集資最多逾港幣 21 億元，招股價範圍介乎港幣 6.8 元至 9 元之間，但最終把招股價壓低逾 32%，至港幣 4.85 元定價，令集資淨額僅得港幣 10.72 億元。

據輝立交易場資料，齊屹暗盤表現與上市價持平，收報港幣 4.85 元，成交股數約 41.8 萬股，涉約港幣 202 萬元。

其他以下限定價的新股包括英恆科技 (1760-HK)、人和科技(8140-HK) 及映客(3700-HK)。

天立教育 (1773-HK) 則以上限定價，為 8 股中定價最為樂觀的一股。公開發售超購 8.38 倍，集資淨額 12.35 億元。恆偉集團 (8219-HK) 以中位定價，公開發售錄得超購 13.66 倍，為今日新股中超購高，一手中籤率 30%，集資淨額 3560 萬元。

人和科技雖然亦以下限定價，但亦超購 12.6 倍，一手中籤率僅得 22%，集資淨額為 8 新股中第二小。人和科技為香港鋼筋混凝土建造業的服務商，過去建築類新股炒味甚濃，人和的暗盤亦在逆市中表現亮麗。

人和的輝立暗盤開報港幣 0.4 元，較上市價港幣 0.3 元，高 33%，最高見港幣 0.54 元，收報港幣 0.495 元，較招股定價高 65%，成交 1400 萬股，涉資港幣 687 萬元。每手 1 萬股，帳面賺港幣 1950 元，其耀才暗盤更勁賺港幣 2100 元。

2 新股昨日掛牌，表現兩極化，一賺一虧。福森藥業 (1652-HK) 首掛逆市高開報港幣 2.33 元，收報港幣 2.54 元，較上市價港幣 2.08 元高 22%，每手 1000 股，帳面賺港幣 460 元。

萬順集團控股 (1746-HK) 首掛低開見港幣 0.465 元並持續「潛水」，最高僅見港幣 0.475 元，午後低見港幣 0.35 元，收報港幣 0.36 元，較上市價港幣 0.52 元，低近 31%，每手 4000 股，帳面虧港幣 640 元。

市況不佳也令新股打退堂鼓，蒼南儀表 (1743-HK) 昨(11)日發公告宣佈取上市，未說明原因。該公司回應《星島日報》查詢時表示，鑑於現時香港資本市場氛圍，本次發行未實現發行人及投資者的最大利益，因此決定暫緩。據了解，該公司短期內不再尋求上市。

有投行保薦人透露，估計近日的中美貿易摩擦升溫，是影響投資者的最大因素，加上消息人民幣急跌，令投資者信心進一步受挫。若公司已在招股期間，可因應情況推遲上市，但礙於招股書有效期為 6 個月，故難以延遲太久。

值得留意是，明 (13) 日仍有 3 間企業掛牌，本週累計將有 17 間公司上市，下週更有 13 間公司掛牌，香港《明報》引述耀才行政總裁許繹彬表示，中美貿易戰相關的負面消息不斷，影響投資者信心，最終拖累新股認購反應，在市况不明朗情况下，或會陸續有公司考慮押後上市。