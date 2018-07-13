追逐13億人口市場 運動鞋製造商Asics將擴大中國業務

日本體育用品製造商 ASICS (7936-JP) 正準備將主要業務轉移到中國，起因於日本和美國的銷售放緩，未能跟上電子商務的快速成長。Asics 認為，中國是未來發展的關鍵，因為中國的球鞋市場有很大的發展空間。

2016 年 7 月，ASICS 在上海購物街開設了一家旗艦店。包括 Nike (NKE-US)、Adidas(ADS-US) 和 Under Armour(UAA-US) 也在該地區設立了大型旗艦店。

Asics 過去的成長主要受惠於全球興起的運動風潮。2015 年，由於美國和歐洲對慢跑用品的需求刺激了高性能運動鞋的市場，ASICS 該年度的銷售額達到 4284 億日圓 (38.2 億美元)，幾乎是 2010 年的 2353 億日圓的兩倍，然而在 2017 年，銷售額下滑至 4001 億日圓，營業利潤下降 23% 至 195 億日圓。

據英國研究公司 Euromonitor International 的研究報告顯示，ASICS 在中國跑鞋市場的市占率不到 1%，比 Nike 和 Adidas 各 20% 的市占率要小得多。

不過，今年 5 月發布的 2018 年第一季財報顯現出復甦跡像，第二天股價暴漲 10% 以上。該公司的股價比年初至今的最高點低約 15%。

「我們在產品開發和銷售活動的方面表現不佳，」執行長 Motoi Oyama 表示。

Asics 將其低收益歸因於美國市場的變化，隨著美國消費者對運動鞋時尚的高度重視，對 Asics 高性能產品的需求已經減弱。

競爭者方面，Nike 曾推出了採用針織面料的休閒設計鞋款。Oyama 表示:「我們被新的設計打的措手不及，努力在維持我們的核心客戶。」

亞馬遜 (AMZN-US) 和其他電子商務公司持續的成長也迫使多家實體店關閉，擠壓了 Asics 現有的銷售渠道。

隨著美國，歐洲和其他發達經濟體的銷售不太可能很快恢復，中國就成為 Asics 是否能夠反彈的關鍵。

雖然其銷售額落後於中國的競爭對手，但自 2017 年 4 月起，Asics 的年銷售額超過 300 億日圓，比 2016 年增長了 50%。該公司目前的目標是 2020 財年的銷售額超過 550 億日圓。

Asics 希望利用中國國家主席習近平 2016 年 6 月推出的「全民運動」推廣所產生的動力來推展中國當地的業務，並計畫在 2020 年之前設立區域性的總部。同時，Asics 也計劃於線上購物網站收集的客戶數據並在線上購物平台上引入新的功能，以吸引客戶眼球。