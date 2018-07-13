2017年全國油氣開採投資同比增長22.2%

7月13日從國土資源部獲悉，《全國石油天然氣資源勘查開採情況通報(2017年度)》顯示，2017年，國際油價穩步上升，油氣行業逐漸回暖。全國油氣資源勘查開採投資觸底回升，實物工作量增長明顯。油氣勘查取得重要成果，新增兩個億噸級油田和兩個千億方頁岩氣田。油氣開採呈現“油降氣升”態勢，石油產量小幅下滑，天然氣產量較快增長，我國首次海域天然氣水合物試採成功。

2017年全國油氣(包括石油、天然氣、頁岩氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查與開採投資分别為597.46億元和1629.02億元，同比增長13.3%和22.2%。2017年我國成功實施了海域天然氣水合物首次試採，創造了持續時間最長、產氣總量最大的試採世界紀錄，取得了理論、技術、工程、裝備的自主創新，實現了歷史性突破，向產業化邁出了關鍵一步。

通報還指出，石油產量小幅下滑，天然氣產量增長較快。2017年全國石油產量1.92億噸，同比下降4.1%。產量大於1000萬噸的盆地有渤海灣(含海域)、松遼、鄂爾多斯、準噶爾、珠江口和塔里木盆地，合計1.73億噸，佔全國總量的90.5%。全國天然氣產量1330.07億立方米，連續7年超過千億方，同比增長8.0%。其中，產量大於30億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔里木、柴達木、松遼和珠江口盆地，合計1070.34億立方米，佔全國總量的88.0%。截至2017年底，全國已探明油氣田1009個。其中，油田734個，氣田275個。累計生產石油67.67億噸，累計生產天然氣1.94萬億立方米。

2017年全國頁岩氣勘探開發投入92.5億元，完鑽探井34口、開發井106口。新增頁岩氣探明地質儲量3767.6億立方米，其中，四川盆地威遠地區新增探明頁岩氣地質儲量1565億立方米，涪陵氣田的江東、平橋區塊新增探明儲量2202億立方米，為涪陵百億立方米產能建設奠定了堅實的資源基礎。全國頁岩氣產量89.95億立方米，較上年增長14.1%。2017年全國煤層氣勘探開發投入24.19億元，共鑽探井123口、開發井506口。新增煤層氣探明地質儲量104.8億立方米，同比減少81.8%，地面開發的煤層氣產量47.04億立方米，同比增長4.6%。

通報還指出，貫徹落實《中共中央國務院關於深化石油天然氣體製改革的若幹意見》，穩步推進油氣勘查開採體製改革。積極開展頁岩氣區塊出讓工作，委託貴州省政府拍賣出讓正安頁岩氣勘查區塊;繼續推進新疆油氣勘查開採改革試點，委託新疆維吾爾自治區政府掛牌出讓柯坪南、溫宿、溫宿西三個油氣勘查區塊;實施煤層氣礦業權審批改革試點，將煤層氣委託審批下放試點從山西擴大到山西、新疆、貴州等六省(區)，山西省國土資源廳完成了10個煤層氣勘查區塊的招標出讓;經國務院批準，天然氣水合物成為我國第173個礦種。

來源：上證報APP·中國證券網

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