蘋果揪供應商投資中國能源基金 台廠投資金額逾半

蘋果 (AAPL-US) 宣佈成立中國清潔能源基金，將攜手 10 家供應鏈廠共同投資 3 億美元 (約新台幣 91.54 億元)，預計在中國開發超過 1GW (十億瓦) 再生能源，可為 100 萬戶家庭提供供電，根據蘋果公布項目中，台廠可成 (2474-TW) 、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 及和碩 (4938-TW) 都在名單上，若加上廣達的投資金額，台廠投資金額已超過 50 億元，占基金金額逾半。

蘋果表示，2015 年推出供應商清潔能源計畫，已有超過 10 個地區、23 家製造商承諾，將以乾淨能源作為部分蘋果生產動力，預計至 2020 年，蘋果跟旗下供應商將在全球生產超過 4GW 的乾淨能源，這將是蘋果目前用於製造生產年用電量的三分之一。

蘋果公佈，這項參與中國清潔能源基金的初始供應商包括，可成、仁寶、康寧、金箭、捷普、立訊、和碩、索爾維集團、信維通訊及緯創。值得留意的是，先前廣達也曾公布參與此基金投資，但蘋果公布名單上，卻赫然沒有廣達。

根據蘋果公布的供應鏈資訊，台廠投資金額將近新台幣 50 億元，佔總投資金額逾半；其中可成投資 20.83 億元、和碩 12 億元、緯創為 8.04 億元，合計為 40 億元，至於廣達 (2328-TW) 日前公告投資金額約 8.46 億元，不過廣達並未被列在蘋果初始供應商名單中。

仁寶同為蘋果供應鏈之一成員，也同步投資該筆基金，只是未達法令規定公告標準，因此並未對外公布金額。

蘋果表示，今年起全球廠辦將全數由清潔能源提供動力，並與供應商合作，尋找減少溫室氣體排放的方法，此外，與鋁金屬供應商更在新技術上突破，將可避免傳統製造過程中的直接溫室氣體排放。

據悉，每家廠商製造生產時所需的能源，依照蘋果要求，依用電比例需對再生能源進行投資，不少蘋果供應鏈中國廠區都已設置太陽能板，不過再生能源貢獻占比仍低，因此不足部分將以投資開發再生能源取代，投資金額將與用電量而非營收連動。