華誼兄弟(300027-CN)上半年預盈2.58-2.88億 同比下降33%-40%

近日，中國影視娛樂第一股華誼兄弟傳媒股份有限公司(300027-CN)因涉嫌偷稅、股權質押比例過高等問題深陷輿論漩渦，資本市場對此也作出了消極反應。

華誼兄弟7月12日晚間公告稱，公司上半年預計盈利2.58億元-2.88億元，同比下降33%-40%，扣非淨利預增128.5%-158.5%;《芳華》在報告期内票房約2.2億元，《前任3：再見前任》在報告期内票房約16.4億元。

據《經濟參考報》消息，深入研讀華誼兄弟歷年財報和公開資料發現，雖然公司公開否認地產化，但其多年來全國佈局的數十個影視實景項目儲備了逾萬畝土地，一些項目公開對外銷售商鋪、公寓、别墅等各種商品房。此外，華誼兄弟以電影小鎮、電影世界等為主的品牌授權與實景娛樂板塊，在實現高毛利率的同時卻負債高企，其發展前景待考。

公開資料顯示，以影視娛樂業為主業的華誼兄弟早在2009年就提出了“去電影化”的口號，2011年左右逐步走上了一條以影視娛樂為核心、品牌授權與實景娛樂和互聯網娛樂為兩翼的多元化發展的道路。其中，華誼兄弟全力打造的品牌授權與實景娛樂板塊，是希望依託自身品牌價值和豐富的影視作品版權(即IP)儲備，優選核心區位，結合地方特色文化打造覆蓋全國主要城市的影視文旅實景項目。

華誼兄弟早在2009年就嘗試開拓地產業務，併計劃在青島、成都、北京等城市建設主題公園，後無疾而終。2011年起，華誼兄弟在全國多地佈局品牌授權與實景娛樂板塊，開啓了自己向文化旅遊全產業鏈的轉型之路，推出了華誼兄弟電影小鎮(文化旅遊)、華誼兄弟電影世界(主題遊樂)和華誼兄弟文化城(文創園區、拍攝基地)等三種產品形態，成為國内最早佈局實景娛樂業務的影視娛樂公司。

2017年下半年，華誼兄弟與恒大集團傳出合作開發電影主題樂園的消息，首個合資文旅項目落地武漢，總投資額預計375億元的恒大—華誼兄弟(陽江)電影城舉行簽約儀式，這些項目模式均為大股東恒大集團出地出錢，小股東華誼兄弟負責品牌授權和項目設計運營。

華誼兄弟2017年年報顯示，截至報告期末，公司品牌授權與實景娛樂板塊共實現簽約項目18個。根據規劃，華誼兄弟實景娛樂項目要在全國14個省份佈局20個電影小鎮。據不完全統計，華誼兄弟實景項目預計總投資逾千億元，在全國儲備土地總量逾萬畝。

在業内人士看來，華誼兄弟實質上是在打特色小鎮地產化的擦邊球，併且存在圈地之嫌。不過，華誼兄弟實景娛樂負責人秦開宇卻多次公開否認“地產化”，聲稱“不會從事房地產項目”，併認為“新開業的電影小鎮沒有一平方米的房地產項目，完全是利用多年積澱的IP打造成的集娛樂、體驗、互動於一體的文化產品。”

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)