啟迪國際(00872-HK)斥8.24億購汽車級無線通信

啟迪國際(00872-HK)公布，7月12日，該公司向Telit Communications及Telit Wireless購入Telit Automotive Solutions N.V.全部已發行股份，總代價為1.05億美元(相等於約8.2425億港元)，經參考目標集團於完成時之總現金、債務及營運資金以及轉讓成本可予以調整。

收購代價將由該公司於完成時以現金支付予賣方，預期將基於可用集資方案、其相關條款及現行市況由該集團內部資源與來自銀行及╱或其他投資者的可能債務及╱或股本融資相結合的方式撥付。

該公司已就收購事項與多間銀行商討潛在定期貸款融資。該公司目前正籌備本金總額為3000萬美元至3500萬美元(分別相當於約2.3550億港元及約2.7475億港元）的定期貸款以為收購事項撥資。經計及該公司可用的內部資源及可能的債務融資，該公司正籌備不超過5000萬美元(相等於約3.9250億港元)之股本融資以為收購事項撥資。考慮到該公司與潛在金融投資者定期進行之溝通；按全面攤薄基準計算之該公司當前市值約15億港元(假設所有本公司於本公告日期發行之可換股證券已獲悉數轉換)；及經相關股東作出之不可撤銷承諾證明之股東支持，該公司有信心透過股份配售或供股籌集不超過5000萬美元(相等於約3.9250億港元)。

Telit Communications及Telit Wireless別擁有Telit Automotive Solutions N.V.約99.35%及約0.65%權益。Telit Automotive Solutions N.V.為汽車級無線通信模塊之主要供應商之一。產品組合涵蓋從3G到LTE-A之不同網絡技術以及配合區域需求及頻率段之產品。Telit Automotive Solutions N.V.與附屬擁有正在增長及多元化的藍籌客戶基礎，包括全球領先的汽車OEMs及汽車製造商之一級供應商。

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