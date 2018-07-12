【豐銀投顧】利空鈍化來得突然 市場早晚習以為常

昨天才說過，短線上美國最後一張 3000 億的牌美國應該不會馬上再丟出來，一方面中國面臨的壓力已經夠大了，再逼太緊可能弄巧成拙，另一方面美國股市也需要一點時間來消化這個利空，因此短線上，美國再一下一步的動作機率不大。正因為短線上美國應該不會再出招，而且今天市場有傳出消息，內容是參議員通過提案限制川普任意提高關稅的權力。不管最終結果如何，起碼最近美國暫時不會有貿易戰的紛紛擾擾。只是沒想到今天竟然這麼快就先展開反彈行情，這一點倒是蠻讓人意外的。不過至少能夠知道這邊不會再有利空，就不會去放空。



貿易大戰這個名詞其實是不歹恰當的，就像中國老是抱怨美國是是挑起引起全球動盪者, 而中國及全球是受害者。甚至有不少媒體說美國打貿易戰是因為害怕中國 2025 工業製造在中國、怕中國崛起，更離譜的是說中國已經不行了，將將被中國取代才對中國動手。但這真是事實嗎？貿易不公平現象, 導致貿易失衡越來越嚴重, 美國不可能不處理，歐盟國也認為事出必有因，因此拒絕了中國一起對抗美國的邀請。這都是因為中國不履行在 2001 年加入 WTO 所做的承諾，只享受市場開放的好處卻不履行對世貿的責任, 甚至是不斷的用一些手段「鑽空子」歐盟當然不可能和中國一起來對抗美國的。知道這一層背景，就會知道歐盟對中國愛莫能助，只能期望美國放手或自己孤身對抗美國了。



至於台股未來的走勢，還是要偏多看待，雖然不太可能一路上漲，但目前的盤勢已經逐漸對多方有利，市場將越來越習慣貿易戰新聞，甚至期貨價差已經開始轉正，該除權息的點數也都蒸發了，底部現象越來越明顯，千萬不要再輕易看空放空了，否則真會得不償失。



豐銀投顧 李世新 分析師