上櫃新兵逸達生技 緩釋針劑平台8月洽談銷售授權金

逸達生技 (6576-TW) 營運傳捷報，獨家開發的緩釋針劑平台 (SIF) 及相關藥物，與國際大廠輝凌製藥 Ferring Pharmaceuticals 合作，目前已有 150 萬美元的技術合作研發收入挹注營收，8 月以後將洽談銷售授權金。

逸達表示，旗下治療前列腺癌新劑型新藥分為三個月劑型及六個月劑型，三個月劑型已於 6 月初收案完成，預計 11 月將完成療程，逸達將送件申請美國 FDA 及歐洲 EMA 藥證核可，期待 2019 年可順利上市，未來將搶攻日本、南韓等市場。

逸達前列腺癌新劑型新藥為 Leuprolide LHRH 促效劑，由台灣神隆提供原料藥 (API) ，並由法國針劑大廠 Pierre Fabre 協助生產。

逸達指出，前列腺癌在美國男性罹癌人數高居第 2 名，而逸達研發新藥可提高 10 年內存活率，在 1 至 3 期罹癌患者提早治療，有明顯效果。

逸達旗下用於鴉片症毒癮的新藥，則有望在明年通過美國 FDA 申請臨床試驗，目標是潛在 6 萬個病患因誤食含鴉片類用藥而成癮的患者。

逸達生技 6/29 以承銷價 45.2 元上櫃，今日收盤價為 63.2 元，漲幅近 4 成。