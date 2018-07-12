施羅德：英國脫歐公投兩週年回顧：會否發生硬脫歐？

英國脫歐公投兩週年，施羅德投資高級歐洲經濟師及策略師Azad Zangana 發表報告，指兩年來並無重大進展。

自從英國就脫離歐盟舉行歷史性的全民公投後，兩年已經過去，但有關英國與其最大貿易夥伴未來關係的重大問題仍未有答案。英國是否會繼續留在歐盟關稅聯盟中？英國是否會成為單一市場的成員國？英國的出口是否會面臨關稅？

政府方面唯一可以較為確定的是，英國的歐盟正式成員國資格將會在2019年3月29日終止。

雙方已於2017年底取得部份進展，包括就個人權利及英國脫歐的「分手費」達成協議。然而，主要由於愛爾蘭方面的難題，貿易及其他合作領域的進展已陷入停滯：如何重劃邊界及如何讓愛爾蘭和平協議繼續生效？這仍是談判進程面臨的主要障礙，但更基本的問題是英國政府的意向未明。顯然，「脫歐就是脫歐」以及「無協議勝過壞協議」，但這些說法是無任何實際意義的。

對於如何以最佳方式推進關稅聯盟及貿易等主要議題，政府內部存在分歧。硬脫歐的支持者希望盡快終止多項聯繫並完成脫歐程序，而較溫和的成員及反對脫歐者則主張維持合作關係。後者雖然反對「硬脫歐」，但他們仍願意給首相一個機會以履行其「盡力令所有人均對英國脫歐感到滿意」的承諾，而無論這是否切合實際。

今年初，歐盟與英國同意設定一個過渡期，將會由2019年4月持續至2020年12月。過渡期的條款尚未確定，但我們認為英國除了名義上不再是正式成員國之外，實際安排暫時不變，包括繼續向歐盟提供財政獻金以及維持勞工自由流動。這個期間將會有助企業適應新的歐盟關係，並令政府能夠作好基建設施的準備。然而，這個過渡期需要一個明確的最後期限，而這仍未確定。

鑒於談判的複雜性、政府內部的分歧以及議會的反對，英國脫歐進程面臨重重困難，首相文翠珊或無法取得讓各方滿意的結果。在她於2017年宣佈提前大選並導致其失去議會多數黨地位之後，這已成為關鍵問題。她不穩的處境已導致內閣倒台的風險大幅上升，並可能造成「硬脫歐」的結果。

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