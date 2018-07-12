文．洪寶山 (理財周刊發行人)

還記得喧騰一時的兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融署裁罰 1.8 億美元案嗎？當時金管會列出兆豐銀四大缺失，其一就是法令遵循人員工作安排有職務衝突，且未充分了解防制洗錢法令規範。兆豐案後，金管會要求資產超過一兆元的大型銀行，必須將法遵與法務部門切割分立作業，並須設專責資安單位，各大公股行庫也啟動相關作業，持續擴增法遵與法務人員。

兆豐案讓洗錢防制議題受到重視，主管機關也再度修訂「洗錢防制法」，2017 年 6 月 28 日正式施行。各銀行反洗錢因應措施也積極進行各項改善計畫，建置洗錢防制資訊系統。台灣跨境電信詐欺 (包括人頭帳戶、車手等犯罪型態)，以及非法吸金、人肉運鈔等案件層出不窮、抓不勝抓，也都反映出執法機關及邊境查緝的困難。

台灣洗錢防制落後其他國家讓人不勝唏噓，其實，台灣是亞洲第一個通過「洗錢防制法」的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG(亞太洗錢防制組織)，成為創始會員國之一。APG 為促進會員國健全洗錢防制的法規制度及提高執行成效，都會定期對會員國實施相互評鑑及後續追蹤。台灣在 2001、2007 年分別接受過 APG 第一輪、第二輪的評鑑，不幸在 2007 年被列入追蹤名單，且期間因無改善進度，2011 年又被列入加強追蹤名單，下一步再不合格就是被列入制裁名單，麻煩就大了。因此，將在 2018 年進行的第三輪相互評鑑，顯得更形重要。

第三輪相互評鑑將在十一月開始，隔年三月還會舉行一次面對面會議，最終結果將在 2019 年 7 月 APG 第二十二屆會員大會正式發布。

因此，在評鑑之前，不僅政府各部門展開跨部會動員，相關業者也積極準備，因為這次再沒有通過評鑑，我國資金匯出入將大受影響，金融機構海外業務受到限縮，以及國人赴海外投資遭受嚴格審查等，最終恐導致台灣的國際聲譽與地位大幅貶落，對未來整體金融活動的靈活度會有深遠影響，不可不慎。

兆豐案讓大家看見，台灣人法遵的觀念太過薄弱，現在要急起直追，確實要花很大一番工夫，卻又不得不做。台灣金融發展要健全、真正走上世界舞台，這一關非過不可。

台灣全力防制洗錢

還記得喧騰一時的兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融署裁罰 1.8 億美元案嗎？當時金管會列出兆豐銀四大缺失，其一就是法令遵循人員工作安排有職務衝突，且未充分了解防制洗錢法令規範。兆豐案後，金管會要求資產超過一兆元的大型銀行，必須將法遵與法務部門切割分立作業，並須設專責資安單位，各大公股行庫也啟動相關作業，持續擴增法遵與法務人員。

兆豐案讓洗錢防制議題受到重視，主管機關也再度修訂「洗錢防制法」，2017 年六月二十八日正式施行。各銀行反洗錢因應措施也積極進行各項改善計畫，建置洗錢防制資訊系統。台灣跨境電信詐欺 (包括人頭帳戶、車手等犯罪型態)，以及非法吸金、人肉運鈔等案件層出不窮、抓不勝抓，也都反映出執法機關及邊境查緝的困難。

台灣洗錢防制落後其他國家讓人不勝唏噓，其實，台灣是亞洲第一個通過「洗錢防制法」的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG(亞太洗錢防制組織)，成為創始會員國之一。APG 為促進會員國健全洗錢防制的法規制度及提高執行成效，都會定期對會員國實施相互評鑑及後續追蹤。台灣在 2001、2007 年分別接受過 APG 第一輪、第二輪的評鑑，不幸在 2007 年被列入追蹤名單，且期間因無改善進度，2011 年又被列入加強追蹤名單，下一步再不合格就是被列入制裁名單，麻煩就大了。因此，將在 2018 年進行的第三輪相互評鑑，顯得更形重要。

第三輪相互評鑑將在十一月開始，隔年三月還會舉行一次面對面會議，最終結果將在 2019 年七月 APG 第二十二屆會員大會正式發布。

因此，在評鑑之前，不僅政府各部門展開跨部會動員，相關業者也積極準備，因為這次再沒有通過評鑑，我國資金匯出入將大受影響，金融機構海外業務受到限縮，以及國人赴海外投資遭受嚴格審查等，最終恐導致台灣的國際聲譽與地位大幅貶落，對未來整體金融活動的靈活度會有深遠影響，不可不慎。

兆豐案讓大家看見，台灣人法遵的觀念太過薄弱，現在要急起直追，確實要花很大一番工夫，卻又不得不做。台灣金融發展要健全、真正走上世界舞台，這一關非過不可。

來源：《理財周刊》 933 期

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