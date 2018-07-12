【華冠投顧】生技股噴出大漲，泰博(4736)連四紅!

美股大跌，台股股王大立光領軍下，開低震盪走強，由黑翻紅，指數上軮 61 點，10738 點作收，重新站回 10700 點，假漲量增格局

近日不斷提醒台股會在年線附近震盪累積能量，昨日跳空跌破年線，今日上漲又再度站回年線，年線附近上上下下震盪近三個禮拜，已近尾聲，接下來盤勢看法: 1. 籌碼方面: 外資現貨市場轉賣為買，買超 8 億元，期貨市場買進 5211 口多單。2. 領頭羊台積電重新站回月線支上領先大盤 3. 量能方面: 大盤今日價漲量增，5 日均量開始回升，盤勢漸對多方有利。今日強勢族群就是之前不段跟大家提醒要特別注意的生技股，由於 7 月是生技月，生技展 18 日即將展開，今日多檔生技股噴出大漲: 包括醣聯 (4168)，益得(6461)，懷特(4108)，逸達(6576)，達爾膚(6523)，保瑞(6472)，智擎(4162) 等同飆漲停板! 其中智擎 (4162) 因新藥安能得獲健保給付，每支給付 2.64 萬，8 月起在台銷售，激勵早盤跳空漲停鎖死，一價到底，股價站上各短均線。逸達 (6576) 前列腺癌用藥 FP-001 的 6 個月劑型年底送美國申請藥證，國際授權可望敲定，今明年將有簽約金、里程碑金貢獻；與 Ferring 輝凌製藥合作的劑型開發，年底前也可望有授權金進帳，下半年起公司將躋身獲利行列。6 月營收比上月成長 6%，比去年同期成長 8%，累計前 6 月成長 88%，股價今日站上月線。優盛 (4121)，佐登 KY(4190)，晟德(4123)，泰博(4736) 等股價收漲，泰博股價更是連四紅，表現亮麗。其它強勢個股多半根 6 月營收成長有關包括: 淳安 (6283)，信昌電 (6173)，揚明光 (3504)，玉晶光(3406)，嘉澤 (3533)，康控 - KY (4943) 等。

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