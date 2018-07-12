總格獲利大成長 Q1賺逾1.9元 Q3拚登興櫃 恩德持股利益飆

工具機廠恩德 (1528) 旗下小金雞總格預計本季登錄興櫃，週三(11 日)100 萬股現金增資繳款截止，進入一個月的催繳股款期。根據財報，總格首季賺逾 0.29 億元，EPS 超過 1.9 元，較上季與去年首季均為轉虧為盈的現象，今年獲利展望佳。去年總格獲利 0.79 億元，EPS 逾 5.2 元，這次發行 100 萬股現金增資案，募資價格為 60 元，本益比約 11.5 倍，而恩德與旗下勝德共持股 97.5%，增資完成後將降至 92.08%。為分散股權，為上櫃暖身，恩德這次 100 萬股增資案放棄認購，由恩德股東與總格員工認購。



財報顯示，恩德集團持有總格每股成本約 20 元左右，在現增每股以 60 元發行之後，持股總市值逾 8.9 億元，潛在利益 5.9 億元，以恩德 17.9 億元股本計算，每股潛在利益超過 3 元。



今年工具機產業旺，恩德與總格接單暢旺，公司派心態偏多。首季總格獲利貢獻 0.29 億元，成為恩德主要獲利來源，第二季在業績持強以及新台幣升值效應之下，有利於財報表現。而因應上櫃分散股權規劃，總格首季底股本為 1.5 億元，第二季時增加到 1.7 億元，恩德集團持股比例由 99.25% 下降到 97.5%，這次現金增資完成之後，進一步下降到 92.08%。

