【異動股】保險板塊午後持續走高 中國太保(601601-CN)漲超4%

午後，保險板塊持續走高，板塊指數漲超3%，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲4.12%報33.38元，新華保險(601336-CN)漲3.99%報45.1元，西水股份(600291-CN)漲3.23%報12.78元，中國平安(601318-CN)漲3.00%報58.8元，中國人壽(601628-CN)漲2.84%報22.79元，天茂集團(000627-CN)漲1.52%報6.7元。

山西證券認為，隨著個稅遞延商業養老保險政策的陸續出台，政策端持續利好保險板塊; 而國内保險消費的規模增長與質量提升是保險板塊具備長線配置價值的根本原因。本週從資金面來看，上市四大險企本週均獲得資金的淨流入，受到資金關註的保險板塊存在持續走強的基礎。在大盤整體是否見底存在分歧的情況下，大單借利好抄底保險板塊的意願日益強烈，保險板塊的底部拐點有望來臨。目前央行對於流動性的態度有所轉變，從上週國債以及銀行間拆借利率來看都有下滑趨勢，國債長端利率是否會維持高位會是影響保險公司利潤表的重大因素，投資者應密切關註。

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