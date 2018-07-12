蓋房要17道審批 傳中國農村振興策略研擬中 概念股樂

中國城鄉差距嚴重，近來傳出鄉村振興戰略多項政策已進入部署、研究與規劃消息提振，今 (12) 日中國鄉村振興概念股表現活躍，多支類股更直奔漲停版。

中國媒體報導，鄉村振興戰略細部政策正在醞釀，多項政策已進入部署、研究、規劃的階段，包括農村土改、金融改革、合作組織改革等已在試點，財政政策也會相應調整，後續針對鄉村振興戰略的政策將密集推出，縮小城鄉發展差距。

消息傳出後，提振鄉村振興概念股今日表現活躍，尤其吉峰農機 (300022-CN)、一拖股份 (601038-CN) 早盤一度直奔漲停，其他包括隆鑫通用 (603766-CN)、嶺南股份 (002717-CN)、星光農機 (603789-CN)、大禹節水 (300021-CN) 等相關類股盤勢同樣上攻。

吉峰農機股價江波圖 圖片來源：Sina

據陸媒報導，在中國農村光蓋個房子，就得先走十多道審批程序。修個祖宅，就得繳交危樓建費和設計費等，審批限制過多、機制不良、政府服務不足等長期為人詬病，導致農村想加快建設卻遇到許多阻礙。

國泰君安認為，人居環境是中國鄉村建設的一大缺失，多年來城鄉間多半單向流動，導致鄉村人口大量流失、發展滞後、環境治理缺失等。從各地政府工作報告看，居住環境治理和建設已被納入多地規劃中，看好農村污水、廢棄物治理，以及管網、衛廁改造等投資方向。

中國國務院參事劉志仁透露，隨著鄉村振興戰略被擺入優先位置，預計今年會有更多相關細部政策推出。在農村金融方面，如何讓金融向鄉村振興傾斜將是一項很重要的任務。

他強調，農村基礎設施建設需要大量的資金，但目前農村的金融發展水準遠遠不夠。尤其農村資金的周轉週期較長，回收較慢，還有一定風險。在國外，農村的資金主要依靠合作基金、合作金融。至於土地方面，劉志仁認為，隨著相關政策制定部門的調整完成，相關政策也會進一步細化。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示，今年農村土地制度改革、 農村金融改革、農村合作組織改革等一系列改革措施一直在推進，目前還在試點、總結經驗。預計今年是政策的部署、研究、規劃階段，經明年人大會議討論後，財政政策也會作相應調整，相關政策會按照鄉村振興戰略的要求有針對性地實施。