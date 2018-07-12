美國參議院通過決議要求國會監督政府加徵關稅

美國參議院11日以壓倒性票數通過一項決議，要求國會在美國政府以國家安全為名加徵關稅時發揮更大作用。雖然該決議不具約束性，但輿論普遍認為這表明共和黨領導的國會對總統特朗普近期頻加關稅政策的不滿。

當天，參議院以88票比11票通過了這項決議。該決議附屬於一份政府機構預算案，併不具有實際的法律約束力，隻是要求國會參眾兩院在就這份政府機構預算案的最後版本進行協商併與白宮交涉時，應當要求在最後的文案中包含在總統根據《1962年貿易擴展法》的232條款徵稅時發揮國會的作用。

《華盛頓郵報》認為，參議院通過的這份決議尋求讓國會在監督特朗普做出關稅決定時發揮更大作用，是一個象徵性的譴責，反映出共和黨人對於特朗普發動貿易戰的警告。雖然它無權要求白宮改變相關徵稅做法，但這代表了長期支持自由貿易的共和黨人在反對特朗普的保護主義方面邁出了具體的第一步，其支持者認為這也意味著有可能通過議案，給予國會權力否決特朗普的部分貿易舉措。

參議員傑夫·弗克稱，這是對於總統濫用貿易權力的譴責。此前，參議員鮑勃·科克起草的一份要求由國會來批準總統是否有權以國家安全為由對進口產品徵收關稅的議案一直受到共和黨高層阻撓，他在11日表示，他將繼續推動該議案併認為當天通過的決議為之提供了前進的動力。

美國有線電視新聞網(CNN)稱，參議院以跨黨派的高票通過這一不具約束力的決議是在向白宮傳遞一個信息，即參議員們對於特朗普在關稅方面做出的破壞性舉動感到沮喪。《今日美國報》認為，近來許多共和黨議員都越來越擔心，由於特朗普的貿易政策招緻中國和世界其它多個國家的報復，將會提高消費品價格，傷害美國農民和製造業。

來源：中國新聞網

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