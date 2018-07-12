被動元件9月漲聲再起 國巨股價收復千元 族群股價強勢

被動元件晶片電阻傳出 9 月將啟動新一波漲價計畫，龍頭大廠國巨 (2327-TW) 今 (12) 日開盤攻漲，收復千元大關，最高來到 1015 元，拉出半根漲停板，奇力新 (2456-TW) 、信昌電 (6173-TW) 、光頡 (3642-TW)、華新科 (2492-TW) 漲幅皆在 5% 以上。

被動元件晶片電阻今年上半年剛完成調價，不過市場傳出，晶片電阻廠下一波漲價計畫可能在 9 月啟動，不僅國巨盤中收復千元大關，拉出半根漲停板，奇力新、信昌電、光頡、華新科漲幅都在 5% 以上，禾伸堂 (3026-TW) 也有 4% 漲幅，大毅 (2478-TW) 漲逾 3％ ，凱美 (5317-TW)、帛漢 (3299-TW) 今日則在平盤遊走，走勢相對疲弱。

國巨、奇力新、華新科 6 月營收都刷新歷史新高紀錄，禾伸堂雖然 6 月營收僅創下歷史第 3 高，但截至 5 月止的自結獲利，已經超越去年全年獲利表現，而凱美處分大陸子公司投資利益，光是第 2 季就賺進 22 元。

國巨董事長陳泰銘日前表示，MLCC 供給缺口恐持續到 2019 年，看好今年營運表現，禾伸堂董事長唐錦榮則看好 MLCC 明年景氣，高階產品未來 5 至 10 年都不看淡。董事長焦佑衡則認為，第 3 季被動元件的供需會更吃緊，後市看好。

法人推估，迎接產業拉貨旺季，如果 9 月漲價潮順利推動，被動元件族群今年下半年表現將更佳。