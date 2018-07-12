工業富聯強調貿易戰暫未有影響 激勵股價逼近漲停

美國再對中國祭出 2000 億美元關稅清單，工業富聯 (601138-CN) 今 (12) 日在互動平台表示，貿易戰目前未對公司產生較大影響，激勵股價午後一度逼近漲停。

工業富聯今日在上證 e 互動表示，貿易戰目前未對公司產生較大影響，強調公司是一家全球佈局的企業，已在全球六大洲、多個國家建廠，憑藉成本優勢和完善的產業鏈佈局，有充分應對的能力和對策。

消息出爐後，激勵工業富聯午後一路上攻，股價最高來到人民幣 18.28 元，漲幅逾 9% 逼近漲停，隨後漲勢稍微回落至 7.87%，收報人民幣每股 17.96 元。

工業富聯今日走勢 (圖自新浪)

近來 A 股備受矚目的三大獨角獸，今日午後同樣走高。工業富聯大漲逾 9%，近來宣布將在德國設鋰電池廠的寧德時代 (300750-CN)，下午兩點左右更是直接漲停鎖住到收盤，收報人民幣 84.77 元。至於近來傳出將赴港發行 H 股的中國醫藥界龍頭藥明康德 (603259-CN) 午後漲幅一度超過 7%，最終收報人民幣 102.67 元，漲幅 5.3%。

中金公司日前研究報告指出，首次復蓋工業富聯並給予推薦評級，給公司 25.5 倍的 2018 年本益比，對應目標價為 21.7 元，未來在工業互聯網領域的持續發展，助力中國製造業的轉型升級。