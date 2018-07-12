〈內閣改組〉前財長許虞哲 傳將轉任期交所董事長

內閣今 (12) 日宣布改組，其中，財政部長許虞哲去職，據消息人士傳出，由於期交所董事長劉連煜將於 7 月借調期滿，傳出許虞哲將接下期交所董事長任務，不過對此，主管機關尚不願證實。

劉連煜為政大法學院教授，是證交法權威，對許多財經法律相當熟稔，學而優則仕，於 2014 年 9 月接下期交所董事長一職，擔任期交所董事長近四年的時間，到今年 7 月借調期滿。

劉連煜任內，除了穩定強化以國內股價指數類主力期貨、匯率類期貨、國外股價指數類商品期貨的「三足鼎立」外，今年再以「第 4 根支柱」商品類期貨－原油期貨強化期貨市場商品。

由於期交所近年來發展穩定，未來董事長接任人選也備受矚目，消息人士傳出，許虞哲將接下期交所董事長任務。此傳聞也與今天行政院院長賴清德於記者會中所表示「政府看中許虞哲專業，未來會另有任用」不謀而合，不過主管機關尚不願證實。

許虞哲畢業於政大財政研究所，後赴美攻讀哈佛大學法學碩士，在文官體系一路歷練上來，曾執掌台北市稅捐稽徵處和全國五區國稅局長的職務，前財政部長張盛和曾盛讚許虞哲是唯一一位「五朵花全開」(歷練五區國稅局長) 的財政部長，並參與多次稅改，學識和專業能力兼備。

雖然許虞哲只有財稅背景，但據了解，期貨公會一直以來爭取調降期交稅，認為期貨市場是零和遊戲，現行股價類指數的期交稅每口課徵 10 萬分之 2，在客戶保證金規模不變下，去年期交稅已回到近 5 年新高，爭取調降期交稅有助活絡期貨市場。

因此若由深諳財稅的許虞哲接掌期交所董事長，市場預期，或許有利突破期交稅的調整。

不過，由於許虞哲去職時向賴清德表態「應該要交棒給青壯世代。」許虞哲現年已 65 歲，最後到底是否會接任期交所董事長仍未知，而期交所新舊任董監將於 7 月 23 日交接，預期接任人選 7 月下旬才會底定。