大立光盤中站上5005元創今年新高 台股市值排名衝第8

大立光 (3008-TW) 今 (12) 日將由執行長林恩平主持召開線上法說，除將公布第 2 季業績及第 3 季展望，市場也看好下半年蘋果新機需求，推升股價買盤簇擁，今日盤中大漲站上 5000 元大關，成台股多頭指標，市值也上升到 6707 億元，排名一度擠掉南亞 (1303-TW) 衝上第 8 名。

同時也帶動光學元件族群同步上揚，包含今國光 (6209-TW)、玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 及亞光 (3019-TW) 等股價也竄高。

大立今日早盤衝上 5000 元，市值約上升到 6707 億元，在台股市值排行竄升到第 8 名，僅次台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台塑化 (6505-TW)、中華電 (2412-TW)、台塑 (301-TW)、台化 (1326-TW) 及南亞。其中大立光的股本 13.414 億元，也是台股市值前 8 大上市公司中，股本最小的個股。

大立光 6 月營收 45.08 億元創今年新高，月增 4.36%，年增 16.82%，股價今日表現強勢，歐系外資發布報告，預估第 2 季毛利率將上升到 67%，單季每股純益可望達 40.5 元，對大立光評等維持「買進」，目標價 5100 元。

歐系外資指出，大立光 6 月營收以高畫素鏡頭產品為主，1000 萬畫素以上占 80-90%，800 萬畫素產品占 10% 以內，500 萬畫素產品占 10% 以內，其他產品占 10% 以內。從大立光第 2 季強勁出貨及營收來看，應與中國大陸品牌手機如華為、Vivo、Oppo 旗艦手機等對高階鏡頭的需求有關。

歐系外資預估，大立光第 2 季毛利率將上升到 67%，每股純益 40.5 元，與國內法人圈預估相差不大，證券分析師黃漢成則預期，大立光第 2 季營收成長幅度大，加上新台幣匯率有利因素，毛利率將在 66-70% 之間，優於第 1 季 63.4%，另外又有匯損回沖，估單季每股純益將達 40 元，上半年每股純益 70 元，全年每股純益上看 200 元以上。

大立光今日股價創今年來新高價，最高達 5005 元。