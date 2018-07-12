新興印刷(01975-HK)擬租用東莞廠房

新興印刷(01975-HK)公布，與獨立第三方訂立具有法律約束力的諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，該公司有權租用而新業主將向該公司出租位於廣東省東莞市廈崗社區的土地其中一部分，作為新廠房以作工業用途，為期三年。

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載，該集團擬動用所得款項淨額其中約3000萬元或約25%將深圳廠房遷至該新廠房。預期裝修該 新廠房所需資本開支將約為2500萬元，而物流開支則約為500萬元。上市後，集團計劃於截至2019年6月30日止年度分階段支付有關開支。

該公司提供最新消息，新業主已向一名獨立第三方出售土地連同該新廠房，搬遷計劃因而延誤，該公司未必能夠按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述原定計劃搬遷廠房。

根據諒解備忘錄，新業主未能向該集團出租該新廠房將違反諒解備忘錄，新業主須承擔集團的間接損失及損害，根據中國法律及法規，當中包括物色、租賃及搬遷至其他廠房樓宇相關的額外資本開支；及未能如期搬遷所招致的溢利損失。該公司現正就違反諒解備忘錄以及潛在間接損失及損害諮詢法律意見。董事會預期押後動用搬遷深圳廠房至該新廠房的相關所得款項約3390萬元，直至公司覓得合適搬遷地點為止。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)