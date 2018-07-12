〈油價暴跌7%〉分析師：利比亞重回油市只是觸發點 強勁拋售潮正打擊油價

全球指標布蘭特原油大跌近 7%，是近 2 年半來最大的單日跌幅，主要受美中貿易局勢緊張，可能減少原油需求，而利比亞港口又將重啟，帶來產量增加的預期。分析師認為，油價恐難逃短線巨大賣壓影響。

原油市場週三 (11 日) 如同自由落體般暴跌，布蘭特原油重挫 5.46 美元，跌幅 6.9%，收每桶 73.40 美元，創 2016 年 2 月 9 日以來最大單日跌幅。美國西德州原油下挫 5%，收每桶 70.38 美元，為近 1 年最大的單日跌幅。

Mobius Risk Group 副總裁 John Saucer 指出，利比亞的消息只是個觸發因素，在美國原油庫存驟降消息下，仍未逆轉市場人氣後，賣壓增加擊垮油市。

Saucer 表示，由拋售的規模來看，投機者正在結清多頭部位。自上個月原油接近 3 年半高點後，避險基金與看漲的投資人已經開始撤離多頭。

由技術圖表上看，能源避險基金 Again Capital 合夥創辦人 John Kilduff 指出，WTI 跌破 72 美元意義重大，接下來沒有任何真正的支撐，70 美元也許有機會，但更可能跌至起漲點 64 美元。

紐約輕原油

綜合來看，多項因素正打擊油價：

1）利比亞將恢復出口

利比亞國營石油公司 (National Oil Corp.) 週三 (11 日) 解除了東部石油港的不可抗力因素。港口再次從武裝份子奪回，使未來原油出口得到緩解。諮詢公司 Rystad Energy AS 的石油市場副總裁 Bjornar Tonhaugen 估計，利比亞重返全球市場，預計增加每日約 70 萬桶石油生產。

2）美國有可能放寬對伊朗石油制裁

近期有指稱，美國國務卿 Mike Pompeo 表示，他可能同意部分國家取得「豁免」，繼續向伊朗購油。

3）美中貿易爭端

白宮表示將對另外 2000 億美元的中國商品徵收 10% 的關稅，加深與北京的爭端，也加劇緊張局勢惡化將損害全球經濟和石油需求的擔憂。

4）美元上漲

在川普的保護主義貿易立場下，提高了投資人對美元安全感。美元週三走強，美元指數上揚 0.6%，至 94.71。

5）沙烏阿拉伯在 OPEC 會議前提高產量

根據 OPEC 週三公布的月度報告，6 月份沙國原油日產量增加至每日 1042 萬桶，較 5 月份日產量增加 40.54 萬桶。