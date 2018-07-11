分析師：如果伊朗真的這麼幹了 那油價250美元見

美國對伊朗進一步施壓，稱要對其實施石油禁運後，伊朗也做出強硬回擊稱如果伊朗的石油出口受阻，將封鎖霍爾木茲海峽。

而霍爾木茲海峽是中東石油運輸的重要動脈，若伊朗真這麼做勢必將導致全球原油供應的巨大損失和油價飆升。

今日俄羅斯（RT）援引分析人士的話稱，如果伊朗兌現關閉霍爾木茲海峽的威脅，以應對美國向各石油買家的施壓要求將伊朗石油購買量降至零，那麼原油價格可能飆升至每桶 250 美元。

TeleTrade 的分析師 Artem Avinov 表示，如果霍爾木茲海峽被封鎖， 將干擾 1700 萬桶 / 天的石油交易，使油價飆升至每桶 250 美元。不過，Avinov 補充道，這種情況發生的可能性很小，伊朗或將選擇迅速進行經濟或軍事報復，以迫使限制解除。

而 Tasnim 新聞通訊社援引 Global FX 的分析稱，如果伊朗革命衛隊封鎖霍爾木茲海峽，油價或將達到每桶 160 美元。

原油資訊網站 Oilprice 認為，在當前的地緣政治形勢下，對國際油價大幅上漲的預期是正常的，但這些預期大多停留在假設層面，因為幾乎沒有人相信伊朗會真的一條道走到黑——封鎖霍爾木茲海峽這一海上咽喉。

如果真這麼做，這將是歷史上伊朗第一次將對封鎖霍爾木茲海峽的威脅付諸實施。

此外，美國第五艦隊駐紮在霍爾木茲海峽附近，以確保從中東地區盟國的石油運輸得以安全通過。伊朗的封鎖動作或直接演變成軍事對抗。

多家外媒此前援引美國國務院匿名官員稱，川普政府正施壓盟友，要求到 11 月 4 日將各自對伊朗石油進口量降至零，屆時美國將恢復對伊朗全面制裁，並且不打算在石油進口問題上提供任何豁免或延期。

據路透社，美國駐德國大使周二要求德國政府，阻止伊朗位於該國的銀行帳戶提取大量現金。分析指出，美國總統川普可能借周三和周四的北約峰會繼續向歐洲施壓減少進口伊朗原油。

伊朗副總統 Eshaq Jahangiri 對當地 Fars 新聞社表達了不屈服於壓力的信號，他表示，伊朗將儘可能多地售賣原油，伊朗外交部和央行已經採取措施來保護並促進伊朗銀行業的營運。

霍爾木茲海峽是 「海上石油咽喉」，從沙烏地阿拉伯阿拉伯、伊朗、阿聯酋、科威特、卡塔爾和伊拉克出口的絕大部分原油都要經過這裡運輸到全世界。