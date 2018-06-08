BOX大單入港 Mobile POS貢獻翻倍 飛捷Q2喊衝 今年營收飛躍70億元

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 佈局收割，今年英國通路子公司 BOX 成長引擎全開，Mobile POS 業績逾倍翻升，今年合併營收將飛越 70 億元大關，再創歷史新高紀錄，其中，第二季業績紅不讓，單季營收將突破 20 億元，刷新紀錄。董事長林大成指出，POS 不死，雖競爭轉趨激烈，但透過產品組合的改善，飛捷致力提升業績之外，更重視獲利率的表現。他表示，目標五年內，透過 KIOSK、Panel PC 以及 Mobile POS 的成長，要把 POS 的占比由目前的 70-80% 降低到 50% 以下，以提升獲利。



去年第四季起，旗下 BOX 的業績突飛猛進，拿下英國郵局大型標案，明顯挹注集團業績動能。林大成說，入主 BOX 屆滿兩年，去年第四季開始整併效益發揮，大型標案開始進場，今年 BOX 也有好表現，未來這家公司的成長動能「會非常強勁」，而飛捷未來要強化雙方技術與業務的合作，母公司將提供技術團隊進駐 BOX，以更精確地掌握大型標案市場。



而 Mobile POS 的耕耘，隨著市場的演進，也越來越好。林大成指出，2016 年 Mobile POS 占飛捷營業額僅約 2%，去年倍增到 4%，今年預計會到 6-7%，而計入總營收的成長後，去年此產品線的成長超過一倍，金額約逾 2.5 億元，今年進一步上看 5 億元，持續翻倍。



而第二季在 BOX 大型專案的效益持續發揮，加上美系連鎖餐飲大單的出貨之下，4 月合併營收突破 7 億元大關，以 7.2 億元創下歷史次高紀錄，預計 5、6 月維持高檔，單季合併營收將飛越 20 億元大關，季增率挑戰 20%，年增率亦可望超過 15%，一舉刷新歷史紀錄。



展望下半年，預計業績維持穩定發展，全年度合併營收將正式站上 70 億元大關，續創新高。

